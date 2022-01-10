失智翁騎電動自行車迷路 警在車上找到電話號碼

一名84歲失智老翁騎電動自行車騎到沒電，要牽車回家，卻不知走錯方向，離家越來越遠，台中市大雅警分局員警巡邏看到，關心發現，老翁說不出自己姓名和家人聯絡方式，幸好在自行車上找到一個電話號碼，聯絡上老翁家人，帶他回家。

大雅分局大雅派出所巡佐石昆明、警員顏英安，1月8日巡邏勤務時，開車經大雅區東大路二段，發現路旁坐著一位老先生，神情疲憊，靠在一台電動自行車旁，員警上前關心。

老翁向警方表示，他因為電動自行車沒電，只好牽車徒步要走回神岡社口，不料越走越吃力，只好先在路邊休息，警方聽後察覺不對勁，因為他走的方向與神岡區相差遠，他走的是反方向，要問他基本的年籍資料，老翁只記得自己叫阿炎，說不出家人的聯絡方式、地址也忘了。