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直行閃避左轉車不及 27歲男騎士失控倒地遭後車撞死

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市中正區近日發生一起死亡車禍，一輛汽車沿新生南路南往北方向行駛，左轉仁愛路時，對向直行機車騎士閃避不及倒地滑行，後方另輛機車當場輾過前方騎士上半身，騎士送醫不治；警方分析，近期肇事態樣常見闖紅燈、搶先左轉、超速駕駛等，呼籲用路人切勿因趕時間而違規，以免釀成遺憾。

警方說，這起事故發生在1月8日凌晨1時許，56歲張姓男子駕駛汽車，在左轉專用道上準備左轉，對向騎機車直行的27歲黃姓男子閃避不及，倒地滑行撞上汽車，黃男後方同樣騎機車的28歲劉姓男子因跟車太近，當場輾過倒在地上的黃男，導致黃男頭部、胸部嚴重挫傷，送醫搶救不治。

案發轄區中正一分局表示，近期肇事態樣常見民眾闖紅燈、搶先左轉、超速駕駛等違規行為，儼然成為機車族及行人傷亡事故殺手，呼籲用路人遵守交通法規，警方也透過交通事故斑點圖分析肇事熱點及肇事原因，鎖定違規肇事高風險路口，如景福門圓環、仁愛路及新生南路口、市民大道及林森南路口等，編排違規取締勤務，避免憾事發生。

台北市警局表示，去年全般交通事故較前年少9990件。其中A2類（有人受傷）交通事故有2萬4000件，較去年少1591件，傷者少1848人；A3類（無人受傷）交通事故也減少8409件，研判主因疫情影響，用路人減少，同時也因交通事故防制成效良好，警方將持續取締重大違規行為，積極推廣號誌路權及防禦駕駛觀念，守護用路平安。

警方提醒，駕駛人除遵守道路交通規則，也須隨時留意週遭狀況及車輛視覺死角，預判可能發生意外的心理準備，避免因搶快而違規，才能確保自身及他人安全。

劉姓男子因跟車太近，當場輾過倒在地上的黃男，導致黃男頭部、胸部嚴重挫傷，送醫搶救不治。記者李隆揆／翻攝
劉姓男子因跟車太近，當場輾過倒在地上的黃男，導致黃男頭部、胸部嚴重挫傷，送醫搶救不治。記者李隆揆／翻攝
劉姓男子因跟車太近，當場輾過倒在地上的黃男，導致黃男頭部、胸部嚴重挫傷，送醫搶救不治。記者李隆揆／翻攝
劉姓男子因跟車太近，當場輾過倒在地上的黃男，導致黃男頭部、胸部嚴重挫傷，送醫搶救不治。記者李隆揆／翻攝

北市

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