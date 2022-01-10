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機車和砂石車擦撞 6歲女孩摔進大車下骨折
羅姓男子今天上駕駛砂石車，行經台東市康樂橋下正氣北路口，與騎機車載女兒的李姓騎士，發生意外擦撞，李男摔車無大礙，但6歲女兒摔在砂石車下，所幸救出送醫僅骨折，沒有生命危險，詳細肇事原因仍待警方釐清調查。
台東市警方、消防隊今天上午七時許接獲民眾通報，1輛機車疑似與砂石車車禍，警消趕抵現場時，66歲李姓騎士與李的6歲女兒已脫困，經消防隊檢傷發現女童疑似骨折，立即送醫急救。
據瞭解，66歲羅姓男子駕駛砂石車與騎乘機車李男，在正氣北路路口處發生擦撞，女童一度滾入砂石車底下，所幸砂石車已經停車，未造成更嚴重傷害；警方呼籲，在市區道路行駛應減速慢行，尤其是路口交叉處，最易發生交通事故，民眾應注意前方路況，維護自身及其他用路人安全。
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