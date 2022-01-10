外送員未禮讓行人被盤查 警發現他是通緝犯

高雄陳姓男外送員日前因騎機車，未禮讓行人優先，轄區警方三民一分局將他攔下後，發現他因過失傷害案件沒有出庭，被高雄地院發布通緝。陳男辯稱市因白天要上班賺錢，只有晚上有空，說詞讓警員哭笑不得，警詢後帶回依法偵辦。

警方表示，三民一分局哈爾濱街派出所員警，4天傍晚7點多時，在三民區九如、重慶街口，發現外送員陳男（27歲）騎機車，途經行人穿越道，未禮讓行人優先通行。

員警將陳男攔下，意外發現陳男因過失傷害案件沒有出庭，遭到高雄地院通緝，當警方問他是否已知道司法機關通緝，陳第一時間還向警員說「有去報到」，再進一步詢問下，陳自知逃不了，才透露緣由。