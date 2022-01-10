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外送員未禮讓行人被盤查 警發現他是通緝犯

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓男外送員日前因騎機車，未禮讓行人優先，轄區警方三民一分局將他攔下後，發現他因過失傷害案件沒有出庭，被高雄地院發布通緝。陳男辯稱市因白天要上班賺錢，只有晚上有空，說詞讓警員哭笑不得，警詢後帶回依法偵辦。

警方表示，三民一分局哈爾濱街派出所員警，4天傍晚7點多時，在三民區九如、重慶街口，發現外送員陳男（27歲）騎機車，途經行人穿越道，未禮讓行人優先通行。

員警將陳男攔下，意外發現陳男因過失傷害案件沒有出庭，遭到高雄地院通緝，當警方問他是否已知道司法機關通緝，陳第一時間還向警員說「有去報到」，再進一步詢問下，陳自知逃不了，才透露緣由。

陳男辯稱，雖然有收到法院通知書，但因白天需要上班賺錢，所以只有晚上有空，講完後陳還反問警員「法院就不能讓當事人選擇時間嗎？」說詞讓員警聽完哭笑不得，最後宣讀權利並告知相關規定，帶回所內偵辦。

高雄陳姓男外送員日前因騎機車，未禮讓行人優先，轄區警方三民一分局將他攔下後，發現他因過失傷害案件沒有出庭，被高雄地院發布通緝。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓男外送員日前因騎機車，未禮讓行人優先，轄區警方三民一分局將他攔下後，發現他因過失傷害案件沒有出庭，被高雄地院發布通緝。記者邱奕能／翻攝

通緝 外送員 司法

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