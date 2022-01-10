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驚！碧潭踩天鵝船遭魚鉤甩傷 網友：勾到臉會毀容失明

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市碧潭風景區是大小朋友假日休憩的好地方，不料昨天卻發生駭人的魚鉤傷人意外。26歲林姓女子昨天下午跟男友至碧潭踩天鵝船，小腿突然吃痛，低頭一看，竟卡著釣客魚鉤，趕緊打119送醫。

林女事後提告，她男友同時將事發經過Po在Dcard，網友留言直喊「誇張」，更有人說「勾到臉一定毀容或失明」。

該Dcard貼文內容指出，情侶2人踩天鵝船到一半，在碧潭中間時，突然「咻」的一聲，男生感到小腿有疼痛的熱感，一看發現腿部有腫一包瘀血，而女生更嚴重，魚鉤整個倒勾插進小腿肉裡。救護人員獲報到場也不敢輕易處置，幸好當下魚線已經斷掉了，要不然拉扯下傷口會更嚴重。

她男友貼文直呼「這起意外真的很誇張」，並提出3點質疑：碧潭河邊釣魚的合法性？天鵝船業者游船區域規範在哪裡？更點名新北市政府，針對碧潭風景區河中遊玩娛樂是否有詳細規劃限制？他表示，踩天鵝船的、玩SUP的、搭船過河的、岸邊釣魚的，竟通通混在一起。

貼文一個晚上就在網路社群發酵，網友紛紛指「好恐怖……太扯了」、「隔著螢幕都害怕」，更有人說「真的只能幸好是勾到腿不是臉部或脖子⋯」。

林女小腿被魚鉤勾住，場面驚心動魄，救護人員當下也無法排除，將她送新店慈濟醫院處理，經過近一小時排除後幸無大礙。

警方事後循線找到魚鉤所有人，經查是一名29歲劉姓釣客，他稱「自己也不知道怎麼會勾到，不是故意的」，今天完成警詢筆錄後，被依傷害罪嫌送辦。

情侶2人昨天下午至碧潭風景區踩天鵝船，遭到岸上釣客魚鉤勾傷，警方事後找到肇事的劉姓釣客，詢後將他依傷害罪嫌送辦。圖／翻攝Dcard
情侶2人昨天下午至碧潭風景區踩天鵝船，遭到岸上釣客魚鉤勾傷，警方事後找到肇事的劉姓釣客，詢後將他依傷害罪嫌送辦。圖／翻攝Dcard
受傷的情侶以「踩天鵝船直接送進醫院」為題，將事發經過Po上網，並質疑河邊釣魚的合法性。圖中非當事人。記者翁至成／翻攝
受傷的情侶以「踩天鵝船直接送進醫院」為題，將事發經過Po上網，並質疑河邊釣魚的合法性。圖中非當事人。記者翁至成／翻攝
新北市碧潭風景區驚傳魚鉤傷人意外，受傷的情侶以「踩天鵝船直接送進醫院」為題，將事發經過Po上網，引起網友熱議，直呼「太恐怖」。圖／翻攝Dcard
新北市碧潭風景區驚傳魚鉤傷人意外，受傷的情侶以「踩天鵝船直接送進醫院」為題，將事發經過Po上網，引起網友熱議，直呼「太恐怖」。圖／翻攝Dcard

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