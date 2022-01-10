碩士偷拍狼跟拍女生如廁 電腦搜出6段私密影像

25歲蕭姓男子去年在淡江大學驚聲大樓9樓女廁，偷拍同一名女生上廁所，持手機從廁所隔間下方偷拍如廁過程和女子下體、臀部等隱私部位。士林地方法院依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判他應執行5月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，蕭男去年是碩士生，去年3月、4月間，在淡江大學偷拍同一名女生上廁所，女生遭二度偷拍後，至警局報案提告，警方循線查獲蕭男，並從他的租屋處內電腦中查到6段偷拍影像，還有其他女子受害。