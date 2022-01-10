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碩士偷拍狼跟拍女生如廁 電腦搜出6段私密影像

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

25歲蕭姓男子去年在淡江大學驚聲大樓9樓女廁，偷拍同一名女生上廁所，持手機從廁所隔間下方偷拍如廁過程和女子下體、臀部等隱私部位。士林地方法院依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判他應執行5月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，蕭男去年是碩士生，去年3月、4月間，在淡江大學偷拍同一名女生上廁所，女生遭二度偷拍後，至警局報案提告，警方循線查獲蕭男，並從他的租屋處內電腦中查到6段偷拍影像，還有其他女子受害。

法官審酌，蕭男為了滿足一己私慾，竊錄女子如廁過程嚴重侵害他人隱私，造成女子身心恐懼，事後未能達成和解、未取得原諒，全案蕭男犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，共2罪，各處3月徒刑，可易科罰金，應執行5月徒刑，可易科罰金。

示意圖（非本案）圖／本報資料照片
示意圖（非本案）圖／本報資料照片

偷拍 淡江大學

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