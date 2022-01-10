影／不滿前女友嫁人 烙10人在公廟遶境時痛毆情敵

范姓男子疑因感情因素，不滿被戴綠帽，昨天晚上找來10名友人，趁劉姓男子參與板橋某宮廟遶境活動返程途中「攔截談判」，要對方解釋清楚，不料雙方一言不合，爆發肢體衝突，11人當街大打出手。

警方獲報，派出快打趕抵，陸續將涉案共11人帶回派出所，後續依妨害秩序罪嫌、少年事件處理法送辦。

據了解，范男（33歲）因為不滿前女友分手後，立刻跟劉男在一起且結婚，心生不滿，知悉他有參與某公廟行程後，昨天晚上8點18分找來10名小弟，在板橋區三民路二段前堵劉男（33歲）。

范男質問「憑什麼搶我女友」後，一言不合大打出手，共11人不斷痛毆劉男1人，在場民眾見狀報警，警方趕抵，陸續將涉案共11人帶回派出所，其中有1人未成年。