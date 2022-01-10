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影／不滿前女友嫁人 烙10人在公廟遶境時痛毆情敵

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

范姓男子疑因感情因素，不滿被戴綠帽，昨天晚上找來10名友人，趁劉姓男子參與板橋某宮廟遶境活動返程途中「攔截談判」，要對方解釋清楚，不料雙方一言不合，爆發肢體衝突，11人當街大打出手。

警方獲報，派出快打趕抵，陸續將涉案共11人帶回派出所，後續依妨害秩序罪嫌、少年事件處理法送辦。

據了解，范男（33歲）因為不滿前女友分手後，立刻跟劉男在一起且結婚，心生不滿，知悉他有參與某公廟行程後，昨天晚上8點18分找來10名小弟，在板橋區三民路二段前堵劉男（33歲）。

范男質問「憑什麼搶我女友」後，一言不合大打出手，共11人不斷痛毆劉男1人，在場民眾見狀報警，警方趕抵，陸續將涉案共11人帶回派出所，其中有1人未成年

警詢後將依妨害秩序罪嫌、少年事件處理法移請新北地檢署與新北地院少年法庭偵辦、審理，並依社維法第87條，處以最高1萬8000元罰鍰。

范姓男子不滿前女友分手後，立刻與劉男交往並結婚，懷疑遭戴綠帽，昨晚找來10名小弟徒手痛毆對方。翻攝／爆料公社
范姓男子不滿前女友分手後，立刻與劉男交往並結婚，懷疑遭戴綠帽，昨晚找來10名小弟徒手痛毆對方。翻攝／爆料公社
范姓男子不滿前女友分手後，立刻與劉男交往並結婚，懷疑遭戴綠帽，昨晚找來10名小弟徒手痛毆對方。記者翁至成／翻攝
范姓男子不滿前女友分手後，立刻與劉男交往並結婚，懷疑遭戴綠帽，昨晚找來10名小弟徒手痛毆對方。記者翁至成／翻攝
警方昨晚獲報聚眾鬥毆案，陸續通知涉案共11人到案說明，其中有1名未成年，詢後依法送辦。記者翁至成／翻攝
警方昨晚獲報聚眾鬥毆案，陸續通知涉案共11人到案說明，其中有1名未成年，詢後依法送辦。記者翁至成／翻攝

新北 未成年 遶境

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