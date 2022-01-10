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投資比特幣獲利豐？中年大叔險匯出10萬元

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

58歲蔡姓男子經由LINE加入來路不明投資社團，認識社團女子告訴她投資比特幣獲利豐，要他今天上午9點多依指示到銀行匯10萬元到指定帳戶，銀行警覺蔡可能被詐騙，通報員警到場關懷，員警表示曾有類似投資網站詐騙案例，勸阻蔡匯出10萬元。

「有民眾可能遭到投資詐騙。」台南市警二分局海安派出所接獲中西區民生路二段銀行行員報案，發現蔡姓男市民到銀行欲匯款10萬元，詢問用途，蔡表示於網路欲投資比特幣，通報線上巡邏警員黃順發、黃伯丞盡速前往了解。

蔡表示，他透過通訊軟體LINE加入一個投資社團，社團內認識一名女子，並於通訊軟體LINE聯繫投資事宜，並介紹其他投資10萬元購買比特幣，要求他今天到銀行匯款到她提供帳戶。

蔡今天上午9點23分到銀行欲匯款，警方向蔡了解過程後，向蔡表示過去曾有類似投資網站詐騙案例，可能遭詐騙之可能，蔡聽聞後打消匯款念頭。

警方呼籲，民眾切勿相信來路不明的投資管道，詐騙集團經常利用人頭帳戶難以追查的特性來誆騙投資人，讓投資人血本無歸。詐騙集團伎倆變化多端，涉及不知名人士要求金錢往來務必再三確認，也可撥打反詐騙專線165查證。

58歲蔡姓男子（左）疑遭到電信詐騙，到銀行要匯款10萬元投資比特幣，警員勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
58歲蔡姓男子（左）疑遭到電信詐騙，到銀行要匯款10萬元投資比特幣，警員勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
58歲蔡姓男子疑遭到電信詐騙，對方以LINE聯絡，要他到銀行要匯款10萬元投資比特幣，警員勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
58歲蔡姓男子疑遭到電信詐騙，對方以LINE聯絡，要他到銀行要匯款10萬元投資比特幣，警員勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
58歲蔡姓男子疑遭到電信詐騙，對方以LINE聯絡，要他到銀行要匯款10萬元投資比特幣，警員勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝
58歲蔡姓男子疑遭到電信詐騙，對方以LINE聯絡，要他到銀行要匯款10萬元投資比特幣，警員勸阻才未匯款。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 比特幣 LINE

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