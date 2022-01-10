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男暗夜走國1頭份段車道 遭阿羅哈客運車撞上身首異處
31歲黃姓男子今天凌晨2點多走在國道1號苗栗縣頭份交流道北上匝道，國道警方人車還未到達現場，已在國1號109.6公里處外側車道，遭阿羅哈客運車撞及，身首異處慘死，案由國道警方處理中。
國道二隊勤務中心今天凌晨2點接獲用路人報案，1名男子走在國1頭份交流道北上匝道，警方人車趕往察看途中，一輛高雄開往台北的阿羅哈客車在109.6公里處外側車道，從後方撞擊，男子當場死亡，身首異處散落30公尺。
阿羅哈車子擋風玻璃破出大洞，吳姓司機及11名乘客飽受驚嚇，這起事故影響交通一個半小時逐漸恢復正常。
警方初步調查，車禍發生時，黃男生前在國1號路肩、外側車道游走，阿羅哈客運車閃避不及撞上，黃男在頭份市從事送貨員，平日獨居，家人也不清楚為何走上高速公路，處理警員現場也沒聞到酒味，全案進一步處理中。
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