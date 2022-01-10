女子碧潭踩天鵝船遭魚鉤插進腿 提告釣客涉傷害

26歲林姓女子昨天到新北市碧潭風景區遊玩，在踩踏天鵝船環湖時突遭魚鉤刺傷腿部，當場見血送醫。林女今天對劉姓釣客提出傷害告訴。新北市觀旅局表示，業者有保險會協助善後。

新北市政府警察局新店分局今天接獲民眾報案，指稱26歲林姓女子昨天到碧潭風景區乘坐天鵝船遊湖時，被29歲劉姓釣客的魚鉤勾傷小腿，經送醫治療後，林女對劉姓釣客提出傷害告訴。

警方初步調查，當時魚鉤已沉到水裡，林女搭乘的天鵝船經過時，拉扯魚線導致魚鉤打到船身再反彈，因而勾傷林女，全案依法函送偵辦。

新北市政府觀光旅遊局上午發簡訊指出，天鵝船業者有保險，第一時間也協助救援，承諾會負起責任。

觀旅局表示，碧潭垂釣並未違法，但碧潭是水域遊憩活動友善場域，顧及遊客安全，除重申並要求業者管制及宣導，請民眾務必在渡船頭及碧潭攔水壩間的安全範圍內活動，同時也會請保全加強巡邏。