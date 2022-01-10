聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒冬夜老翁跌坐中橫公路旁 警民合力幫送醫找到家人
84歲賴姓老翁昨晚在寒風中，跌坐中橫公路旁，全身癱軟不斷發抖，民眾發現報警，台中東勢警分局員警通報救護車，送老翁就醫，也查詢資料找到老翁家人，才知家人正急著到處找他。
賴姓老翁昨天下午獨自手持柺杖外出散步未歸，近日夜間氣溫驟降，家屬急著外出找他，昨晚向東勢分局東勢派出所緊急報案協尋，警方通報轄區各派出所加強找尋。
東勢分局茅埔派出所警員許資生接獲通報外出協尋途中，昨晚9點多，在東勢區東關路上，中橫公路往和平方向，看到民眾向警車招手報案，稱有老翁疑似跌倒坐在路旁需要警方協助。
警員許資生到場，見老翁全身癱軟顫抖坐在路旁，只知道自己住在下新里，不記得自己姓名，警員查詢剛獲報失蹤人口通報的資料及照片拿出核對，發現對方正是走失的賴姓老翁，立即通報救護車將老翁護送至東勢農民醫院檢查救治，也通知報案家屬到醫院會合，家屬說感謝警方能寒冬中，迅速找到父親協助返家。
茅埔派出所長劉國富呼籲，民眾多關心家中失智長者，若家中長者有失智，可在長者身上佩掛聯絡掛牌、身分辨識手環或於衣服繡上聯絡方式，以利警方或民眾發現時，可於第一時間確認走失年長者身分，迅速通知家屬或警方，協助返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言