寒冬夜老翁跌坐中橫公路旁 警民合力幫送醫找到家人

84歲賴姓老翁昨晚在寒風中，跌坐中橫公路旁，全身癱軟不斷發抖，民眾發現報警，台中東勢警分局員警通報救護車，送老翁就醫，也查詢資料找到老翁家人，才知家人正急著到處找他。

賴姓老翁昨天下午獨自手持柺杖外出散步未歸，近日夜間氣溫驟降，家屬急著外出找他，昨晚向東勢分局東勢派出所緊急報案協尋，警方通報轄區各派出所加強找尋。

東勢分局茅埔派出所警員許資生接獲通報外出協尋途中，昨晚9點多，在東勢區東關路上，中橫公路往和平方向，看到民眾向警車招手報案，稱有老翁疑似跌倒坐在路旁需要警方協助。

警員許資生到場，見老翁全身癱軟顫抖坐在路旁，只知道自己住在下新里，不記得自己姓名，警員查詢剛獲報失蹤人口通報的資料及照片拿出核對，發現對方正是走失的賴姓老翁，立即通報救護車將老翁護送至東勢農民醫院檢查救治，也通知報案家屬到醫院會合，家屬說感謝警方能寒冬中，迅速找到父親協助返家。