快訊

【紅鏈風暴後】訂單轉走被迫成長 台廠不吃毒蘋果變更強？

只有N95能防Omicron？ 專家：3層外科手術口罩都不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒冬夜老翁跌坐中橫公路旁 警民合力幫送醫找到家人

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

84歲賴姓老翁昨晚在寒風中，跌坐中橫公路旁，全身癱軟不斷發抖，民眾發現報警，台中東勢警分局員警通報救護車，送老翁就醫，也查詢資料找到老翁家人，才知家人正急著到處找他。

賴姓老翁昨天下午獨自手持柺杖外出散步未歸，近日夜間氣溫驟降，家屬急著外出找他，昨晚向東勢分局東勢派出所緊急報案協尋，警方通報轄區各派出所加強找尋。

東勢分局茅埔派出所警員許資生接獲通報外出協尋途中，昨晚9點多，在東勢區東關路上，中橫公路往和平方向，看到民眾向警車招手報案，稱有老翁疑似跌倒坐在路旁需要警方協助。

警員許資生到場，見老翁全身癱軟顫抖坐在路旁，只知道自己住在下新里，不記得自己姓名，警員查詢剛獲報失蹤人口通報的資料及照片拿出核對，發現對方正是走失的賴姓老翁，立即通報救護車將老翁護送至東勢農民醫院檢查救治，也通知報案家屬到醫院會合，家屬說感謝警方能寒冬中，迅速找到父親協助返家。

茅埔派出所長劉國富呼籲，民眾多關心家中失智長者，若家中長者有失智，可在長者身上佩掛聯絡掛牌、身分辨識手環或於衣服繡上聯絡方式，以利警方或民眾發現時，可於第一時間確認走失年長者身分，迅速通知家屬或警方，協助返家。

一名老翁跌坐中橫公路旁，民眾發現報警，台中東勢警分局員警送醫找他家人。圖／警方提供
一名老翁跌坐中橫公路旁，民眾發現報警，台中東勢警分局員警送醫找他家人。圖／警方提供

中橫公路 救護車

延伸閱讀

新店老翁騎單車闖紅燈 遭賓士撞飛送醫不治

竹縣4輛巴騰堡救護車亮相 救護超人卡哇伊

元旦健行 脫隊迷路 老翁山中度寒夜

老翁阿里山步道失蹤1天終獲救 步道上「這東西」是關鍵

相關新聞

國道一號台中段七車連環撞 一度回堵6公里

國道一號北上187公里台中、彰化交界路段今天上午8時5分發生休旅車、自小客車等7車連撞事故，由於上班車潮多，一度造成回堵...

上車撞頭、吃奶燙傷、換藥骨折 法官卻認雙親無虐嬰

新北市一名楊姓夫婦將自己的嬰兒從醫院帶回時，不慎撞到頭部，且換藥時力道過猛造成骨折，又疏於阻止大女兒搖晃嬰兒，因而受有嬰...

台一線驚見千元鈔漫天飛 男穿梭車陣撿回13萬分文不取

桃園市台一線萬壽路二段昨晚有多張千元鈔漫天飛舞，被一名熱心男子目擊後報案，警民合力撿回13萬餘元，原來這筆公司業務款項原...

他到超商偷保險套 耶誕節、跨年都沒機會用還被警逮

高雄47歲朱姓男子去年耶誕夜，到一家連鎖超商內偷一盒保險套，卻只結帳部分商品後離開；事後店家發現，並調閱監視器鎖定犯嫌，...

板橋休旅車翻車90度橫躺大馬路 2人脫困無生命危險

新北市板橋區今天上午11點半發生翻車事故，一輛白色福斯休旅車行經中山路一段與民權路口時，因不明原因翻車，整輛車垂直90度...

寒冬夜老翁跌坐中橫公路旁 警民合力幫送醫找到家人

84歲賴姓老翁昨晚在寒風中，跌坐中橫公路旁，全身癱軟不斷發抖，民眾發現報警，台中東勢警分局員警通報救護車，送老翁就醫，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。