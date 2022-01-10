上車撞頭、吃奶燙傷、換藥骨折 法官卻認雙親無虐嬰

新北市一名楊姓夫婦將自己的嬰兒從醫院帶回時，不慎撞到頭部，且換藥時力道過猛造成骨折，又疏於阻止大女兒搖晃嬰兒，因而受有嬰兒搖晃症等傷害。台北地檢署調查後，認為兩人並非故意虐嬰，涉犯過失傷害罪，均給予緩起訴處分。

檢方調查，2020年11月24日，楊姓嬰兒結束黃膽照光後，由楊姓父親、陳姓母親帶回新店區住處照顧。2021年1月間，楊姓父親在地下三樓停車場，要把嬰兒抱上車時，不慎讓其頭部大力撞上車門，致嬰兒受有疑左額葉硬腦膜下出血。

同年月16日，在新店住處沖泡牛奶時，不慎熱水燙傷嬰兒，經醫生開立藥物囑咐他們於1月16日至2月21日需每日替嬰兒換藥，兩人竟均疏於注意，在換藥期間，因嬰兒疼痛掙扎，而分別壓住固定其四肢時，力道過猛，致受有左手肱骨骨折。

此外，又在2021年2月間，陳姓母親將嬰兒放置在餐搖椅前往廚房備餐，原應注意避免他人大力搖晃餐搖椅，以免嬰兒受有嬰兒搖晃症等傷害，竟均疏於注意叮嚀禁止大女兒靠近，致大女兒多次搖晃餐搖椅，使嬰兒受有「雙眼視網膜下出血」等傷害。

檢方查出，2月22日因嬰兒產生眼睛上吊、抽筋腿僵硬症送急診，經診斷有「癲癇」、「雙眼視網膜下出血」、「疑左額葉硬腦膜下出血」、「左手肱股陳舊性骨折」等傷害。案經新北市政府告訴偵辦。