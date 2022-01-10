台一線驚見千元鈔漫天飛 男穿梭車陣撿回13萬分文不取

桃園市台一線萬壽路二段昨晚有多張千元鈔漫天飛舞，被一名熱心男子目擊後報案，警民合力撿回13萬餘元，原來這筆公司業務款項原先置於隨身包內，是騎車時不慎連存摺一起噴飛，所幸最終物歸原主；協助報案撿拾的男子婉拒謝禮，分文未取，無私精神也讓員警十分佩服。

龜山警分局指出， 龜山派出所昨晚接獲民眾報案，稱萬壽路二段一帶有漫天鈔票飛舞，派員處理。員警白承平、劉鴻儒19時26分許抵達萬壽路二段458號時，發現車道、安全島及路邊草叢有千元大鈔漫天飛舞，而報案的陳姓男子（58歲）則穿梭車陣中撿拾，險象環生，連忙下車協助。

由於當時天色昏暗，又逢尖峰時刻車流量大，員警再呼叫2人前來協助，最後在4名員警與陳男通力合作數十分鐘後，在現場共拾獲千元鈔現金共13萬8000元，以及郵局、玉山銀行等存摺。

員警返回派出所聯繫存摺劉姓失主（60歲），劉男這才知道自己掉錢，驚訝之餘連忙趕至派出所認領。

劉男表示，自己當晚領取公司繳納保險費用所需現金後，將數疊千元鈔、存摺放在隨身包包內，騎機車由迴龍前往桃園區辦事，沒想到途中包內鉅款、公司及個人存摺一齊噴飛，倘若無法順利找回，恐十分頭痛，幸好遇到熱心民眾幫忙，也感謝警方協助撿回。

陳男熱心報案並幫助撿回鉅款，劉男原本想致贈謝禮，但遭婉拒，無私助人的精神也讓員警十分敬佩。