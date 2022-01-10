快訊

【紅鏈風暴後】訂單轉走被迫成長 台廠不吃毒蘋果變更強？

只有N95能防Omicron？ 專家：3層外科手術口罩都不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台一線驚見千元鈔漫天飛 男穿梭車陣撿回13萬分文不取

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市台一線萬壽路二段昨晚有多張千元鈔漫天飛舞，被一名熱心男子目擊後報案，警民合力撿回13萬餘元，原來這筆公司業務款項原先置於隨身包內，是騎車時不慎連存摺一起噴飛，所幸最終物歸原主；協助報案撿拾的男子婉拒謝禮，分文未取，無私精神也讓員警十分佩服。

龜山警分局指出， 龜山派出所昨晚接獲民眾報案，稱萬壽路二段一帶有漫天鈔票飛舞，派員處理。員警白承平、劉鴻儒19時26分許抵達萬壽路二段458號時，發現車道、安全島及路邊草叢有千元大鈔漫天飛舞，而報案的陳姓男子（58歲）則穿梭車陣中撿拾，險象環生，連忙下車協助。

由於當時天色昏暗，又逢尖峰時刻車流量大，員警再呼叫2人前來協助，最後在4名員警與陳男通力合作數十分鐘後，在現場共拾獲千元鈔現金共13萬8000元，以及郵局、玉山銀行等存摺。

員警返回派出所聯繫存摺劉姓失主（60歲），劉男這才知道自己掉錢，驚訝之餘連忙趕至派出所認領。

劉男表示，自己當晚領取公司繳納保險費用所需現金後，將數疊千元鈔、存摺放在隨身包包內，騎機車由迴龍前往桃園區辦事，沒想到途中包內鉅款、公司及個人存摺一齊噴飛，倘若無法順利找回，恐十分頭痛，幸好遇到熱心民眾幫忙，也感謝警方協助撿回。

陳男熱心報案並幫助撿回鉅款，劉男原本想致贈謝禮，但遭婉拒，無私助人的精神也讓員警十分敬佩。

龜山派出所副所長孫若倫表示，農曆春節將近，各地金融機構將提供換鈔、領鈔服務，民眾若欲存領大額現鈔，可向地方派出所申請提供「護鈔服務」，警方也會加強金融機構、超商等場所勤務，安心迎新年。

劉男幸運撿回公司業務款項，十分感謝熱心民眾與警方協助。圖／龜山分局提供
劉男幸運撿回公司業務款項，十分感謝熱心民眾與警方協助。圖／龜山分局提供
警民合力穿梭台一線車陣撿拾千元鈔，尋回13萬8000元。圖／龜山分局提供
警民合力穿梭台一線車陣撿拾千元鈔，尋回13萬8000元。圖／龜山分局提供
陳男（右）熱心報案並幫助撿回鉅款，卻婉拒謝禮，助人精神令人欽佩。圖／龜山分局提供
陳男（右）熱心報案並幫助撿回鉅款，卻婉拒謝禮，助人精神令人欽佩。圖／龜山分局提供

桃園 換鈔 失主

延伸閱讀

杏仁哥也被騙！詐欺犯冒名佛光山招募攤位得手上百萬

租屋公司面試遭性侵？ 她PO報案單指月事來仍被硬上

新北議員葉元之臉書嗆林佳龍 遭網友恐嚇送茶葉罐今報案

影／詐騙車手搭高鐵全台騙 瑞芳警抓到人7單位來借訊

相關新聞

國道一號台中段七車連環撞 一度回堵6公里

國道一號北上187公里台中、彰化交界路段今天上午8時5分發生休旅車、自小客車等7車連撞事故，由於上班車潮多，一度造成回堵...

上車撞頭、吃奶燙傷、換藥骨折 法官卻認雙親無虐嬰

新北市一名楊姓夫婦將自己的嬰兒從醫院帶回時，不慎撞到頭部，且換藥時力道過猛造成骨折，又疏於阻止大女兒搖晃嬰兒，因而受有嬰...

台一線驚見千元鈔漫天飛 男穿梭車陣撿回13萬分文不取

桃園市台一線萬壽路二段昨晚有多張千元鈔漫天飛舞，被一名熱心男子目擊後報案，警民合力撿回13萬餘元，原來這筆公司業務款項原...

他到超商偷保險套 耶誕節、跨年都沒機會用還被警逮

高雄47歲朱姓男子去年耶誕夜，到一家連鎖超商內偷一盒保險套，卻只結帳部分商品後離開；事後店家發現，並調閱監視器鎖定犯嫌，...

板橋休旅車翻車90度橫躺大馬路 2人脫困無生命危險

新北市板橋區今天上午11點半發生翻車事故，一輛白色福斯休旅車行經中山路一段與民權路口時，因不明原因翻車，整輛車垂直90度...

寒冬夜老翁跌坐中橫公路旁 警民合力幫送醫找到家人

84歲賴姓老翁昨晚在寒風中，跌坐中橫公路旁，全身癱軟不斷發抖，民眾發現報警，台中東勢警分局員警通報救護車，送老翁就醫，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。