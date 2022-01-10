粗心駕駛車道散落物品釀禍 台中市去年告發197件

受到新冠肺炎疫情影響，貨運宅配業務交易熱絡，不過貨車未將貨物捆妥，導致商品散溢到道路上，導致交通堵塞狀況時有所聞，而道交條例早在前年底已修法上路，將罰款提高，然而仍有粗心駕駛人未落實，導致吃上罰單，根據統計，去年台中市發生197起的物品散落市區道路與快速道路的案件，件數不少，台中市交大提醒，落實貨物固定，以免吃上罰單、面臨刑責。

根據台中市交大統計，貨物未捆妥導致掉落到路面的案件，去年舉發197件，其中一般道路違規舉發144件、快速道路違規舉發53件，另外，貨物裝載不當致生事故，A2（車禍有人受傷）有46件受傷64人、A3（僅車損無人受傷）有111件，共157件。若跟前年比較，告發件數有增加38件、事故增加14件。

今年1月4日下午4時許，台中市交通警察大隊第一中隊長辛盟強、警員莊靜宜巡經台74線12K西行往彰化烏日方向，靠近中清地下道地段時，沿途發現粉紅色水果套散落一地，當時正值下班時間，一度造成後方車輛大排長龍，警方設置交通錐警示，一面指揮交通、一面彎腰撿拾水果套裝上警車，以免事故發生。

警方調閱台74線快速道路的監視器，尚無法確認掉落水果套的車輛，僅能先將水果套暫置辦公室，待調查失主後再行通知領回，並依法裁罰。