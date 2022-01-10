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他到超商偷保險套 耶誕節、跨年都沒機會用還被警逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄47歲朱姓男子去年耶誕夜，到一家連鎖超商內偷一盒保險套，卻只結帳部分商品後離開；事後店家發現，並調閱監視器鎖定犯嫌，同時報警追人。警方通知朱男到案說明，他也在前天歸還偷來未使用的保險套；警詢後，將他依竊盜罪函送偵辦。

楠梓警分局楠梓派出所，去年12月28日接獲轄內某超商報案，清點貨架商品時，發現少了一盒市值168元的保險套，經查發現是聖誕夜遭一名男子徒手將物品放入外套口袋，僅到櫃台結帳部分商品就離開。

行竊過程，都被監視器錄下，店家也提供給警方作為證據。調查發現朱男嫌疑重大，且結帳時為累積會員點數，曾留下手機號碼，更成為警方追查的線索，便通知他到案說明。

朱男於7日到案，不僅坦承犯案，還將竊得的未用的保險套歸還給店家，警詢後，將他依竊盜罪函送偵辦。

高雄47歲朱姓男子到連鎖超商偷保險套，行竊過程全都被錄下。記者陳弘逸／翻攝
高雄47歲朱姓男子到連鎖超商偷保險套，行竊過程全都被錄下。記者陳弘逸／翻攝
高雄47歲朱姓男子到連鎖超商偷保險套，行竊過程全都被錄下。記者陳弘逸／翻攝
高雄47歲朱姓男子到連鎖超商偷保險套，行竊過程全都被錄下。記者陳弘逸／翻攝

保險套 監視器 超商

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