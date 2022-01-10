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寒流來了！台中未婚夫妻洗完澡沒開窗 頭昏想吐急送醫
近日因冷氣團影響，溫度下探，台中市有一對王姓年輕未婚夫妻昨晚洗完澡後，因為寒冷，陽台窗戶緊閉，導致瓦斯熱水器燃燒後的一氧化碳蓄積在屋內，二人在今天凌晨感到頭昏、想吐，趕緊向消防隊求助，搭乘計程車就醫，幸好沒有釀出人員受傷。
台中市消防局在今天凌晨3時許獲報，西屯區工業區一路有民眾疑吸入一氧化碳，導致身體不適，消防隊到場後發現，現場門窗緊閉，陽台瓦斯熱水器的一氧化碳濃度偏高，現場王姓男子（29歲）與其未婚妻（28歲）有頭昏、身體癱軟無力的狀況，而案發前是因王的未婚妻半夜睡覺時，感到不舒服，才打電話求助。
台中市消防局表示，一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，因而成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。一般人在吸入一氧化碳後，經常會有疲倦、昏眩等不適症狀，往往在中毒而不自覺的狀況下，在昏迷中死亡。
台中市消防局說，居家產生一氧化碳經常是由於場所通風不良，瓦斯在氧氣不足的情況下燃燒不完全所致。一氧化碳中毒並非「瓦斯中毒」，事實上，國內液化石油氣及天然氣會添加臭劑（硫醇類）作為警示劑，使得原本無色、無味的氣體附有顯著臭味，一旦瓦斯外洩，民眾易於察覺及時採行應變措施，不易造成災害。
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