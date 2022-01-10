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阿公騎車載孫女上學 逆光碰撞砂石車機車卡車頭下

中央社 / 台東縣10日電

台東李姓阿公今天上午騎機車載就讀國小一年級的孫女上學，經過台東市康樂橋時，疑逆光未注意右轉的砂石車而發生車禍，機車卡在車頭底下，祖孫被救出送醫急救，詳細事故原因待警方調查。

陽光逆光刺眼，加上轉彎死角，差點讓一對祖孫命喪砂石車輪下，車禍現場，機車被砂石車車頭壓在下方，孫女被卡在大車底部，所幸路人報警，警消趕到與附近民眾把小女孩拉出來，小女孩手部和腿部疑似骨折，受到驚嚇但有意識，阿公則是受輕傷，消防隊救護人員先做初步檢傷包紮後，送往醫院急救。

警方表示，這起意外發生地點在台東市康樂橋北端下橋處，上午7時許，羅姓砂石車駕駛要右轉河堤道，同向的李姓阿公騎機車載著孫女直行，不料剛好太陽角度逆光刺眼，加上大車轉彎死角，雙方都沒注意以致發生車禍。

學校老師和家屬獲報也都趕到現場協助，警方進行酒測，砂石車駕駛和阿公酒測值都是零，至於肇事原因台東警方調查中。

砂石 台東 車禍

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