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國中師執行導護遭撞昏迷不醒 各界愛心專案捐款逾170萬
高雄市鳳翔國中梁姓女教師去年12月1日執行導護遭撞傷送醫，至今仍昏迷未醒，師生集氣做卡片盼早日康復。校方5日在學校保管金專戶中設置「協助梁師事故專案」，幫助梁師家人與日後復健等，連日來各界捐的善款超過170萬元。
高雄市長陳其邁日前也到醫院探視，關心梁師醫療與復原狀況，請醫院全力提供醫療專業；教育局考量梁師未來復健照護之路仍需協助幫忙，基於照顧學校教師及協助其3名分別就讀於幼兒園、國小與國中階段的子女們度過難關，請學校協助代收社會各界的愛心捐款。
鳳翔國中校長謝忠保表示，師生們一直在為梁老師集氣祝福，希望她趕快康復再回到校園。關於捐款部分，目前專戶專案已收到超過170萬元，包括家長會募集約50萬元，高雄市教育產業工會也捐助了10萬元，以及許多善心人士的捐輸，學校會用在梁師相關的醫療復健與子女教育上。捐款都有造冊記錄。
校方表示，為供善心人士捐款的學校保管金專戶，戶名為「高雄市立鳳翔國民中學保管金專戶」、帳號「高雄銀行鳳山分行200-103-085488」、銀行代碼「0162003」，提醒捐款民眾註明指定「協助梁師事故案」、匯款人姓名、電話號碼，如有捐款問題可撥打07-7929337轉41鳳翔國中曾主任。
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