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男子徒步走上國道 遭客運巴士撞擊身亡

中央社 / 苗栗縣10日電

苗栗縣32歲黃姓男子今天凌晨徒步走上國道1號頭份北上路段，遭客運巴士撞擊，當場失去生命跡象，國道員警已排除吳姓客運司機酒駕嫌疑，至於黃男為何走上國道，要進一步調查。

國道第二公路警察大隊副大隊長鄧明隆接受媒體聯訪表示，凌晨2時許接獲民眾通報，有一名行人在國道1號頭份北上匝道行走，隨即派遣值勤員警前往查看，但國道員警尚未抵達現場，這名行人就遭到客運巴士撞擊，當場臟器外露，不幸身亡。

國道員警立即封閉國道北上109.6公里外側車道，並對客運巴士吳姓駕駛施以酒測，已排除酒駕嫌疑。吳男向國道員警表示，當時正常行駛在外側車道，發現國道上突然出現行人，想要剎車根本來不及。

鄧明隆指出，整起事故於凌晨3時30分排除，恢復國道正常通行，至於黃姓死者為何會進入高速公路，有無喝酒，以及相關肇事原因和責任歸屬，還要進一步釐清。

國道 巴士 酒駕

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