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台南麻豆路口聯結車轎車車禍 轎車翻覆4人送醫1命危

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆區大山國小旁路口發生，9日深夜10點多發生轎車與聯結車車禍，造成轎車翻覆，車內一對夫妻2名大人2名小孩受傷送醫，其中妻子一度夾擊受困車內多處滲血意識模糊，經消防隊員送醫急救中，詳細肇因與責任歸屬，警方持續釐清中。

台南市消防局119勤務中心是在晚間10點28分獲報，麻豆區海埔里大山國小旁超商麻豆口工業區儀震公司路口，發生嚴重車禍，消防局緊急調派麻豆、佳里、學甲消防分隊趕往。

消防隊員趕抵發現轎車翻覆，30多歲丈夫與4歲大女兒及1歲大兒子都已脫困，下巴等處有輕微挫傷，意識均清楚，送往麻豆新樓醫院救治。不過前座乘客座妻子受困車內，且嘴巴不斷滲血意識模糊，消防隊員救出後，緊急送往佳里奇美醫院持續急救中。

有目擊者稱，車禍當時聯結車由麻豆口工業區駛出，由南往北方向行駛，經過該路口時，轎車由東往西，遭聯結車攔腰撞上，警方則說，肇事原因與責任歸屬仍待釐清中。

妻子一度受困車內傷勢嚴重救出後送醫。圖 ／讀者提供
妻子一度受困車內傷勢嚴重救出後送醫。圖 ／讀者提供
台南麻豆發生轎車與聯結車車禍，轎車翻覆4人送醫，1人生命垂危。圖 ／讀者提供
台南麻豆發生轎車與聯結車車禍，轎車翻覆4人送醫，1人生命垂危。圖 ／讀者提供
聯結車左側車頭有明顯車禍凹痕。圖 ／讀者提供
聯結車左側車頭有明顯車禍凹痕。圖 ／讀者提供

車禍 台南 奇美醫院

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