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新店老翁按耐不住秒數闖紅燈 騎單車遭賓士撞飛

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區今天晚上發生死亡車禍。一名8旬老翁騎著自用腳踏車，從百忍街口欲左轉中央路時，疑因按耐不住而闖紅燈，不慎被綠燈直行的黑色賓士轎車撞上，當場遭撞飛逾8公尺，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍不治身亡；警詢後將肇事的桂姓男子依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，施姓老翁（82歲）今天晚上7點16分，騎著橘色腳踏車外出，從百忍街出來時，看到中央路口紅燈，當時停下單車等待，卻疑因耐不住紅燈秒數，直接騎在斑馬線上貿然闖紅燈，才起步沒多久，就遭到路燈直行的賓士轎車攔腰撞上。

賓士駕駛桂姓男子（67歲）當時綠燈直行，當場將施翁撞飛逾8公尺，施翁倒地不起、失去生命跡象。桂男闖禍後急忙報案，救護人員趕抵，將施翁送新店耕莘醫院搶救，不幸逾一小時後，於晚上8點35分宣告不治。

經查，桂男無酒駕情事，他供稱當時車速不快，正要回新店的公司拿東西，一路直行，發現施翁時欲煞車，但已經來不及；警詢後將他依過失致死罪嫌送辦。

桂姓男子今天晚上獨自駕駛賓士轎車，不慎撞上騎腳踏車、闖紅燈的8旬老翁；老翁當場失去呼吸心跳，送醫不治身亡。記者翁至成／翻攝
桂姓男子今天晚上獨自駕駛賓士轎車，不慎撞上騎腳踏車、闖紅燈的8旬老翁；老翁當場失去呼吸心跳，送醫不治身亡。記者翁至成／翻攝
桂姓男子今天晚上獨自駕駛賓士轎車，不慎撞上騎腳踏車、闖紅燈的8旬老翁；老翁當場失去呼吸心跳，送醫不治身亡。記者翁至成／翻攝
桂姓男子今天晚上獨自駕駛賓士轎車，不慎撞上騎腳踏車、闖紅燈的8旬老翁；老翁當場失去呼吸心跳，送醫不治身亡。記者翁至成／翻攝
桂姓男子今天晚上獨自駕駛賓士轎車，不慎撞上騎腳踏車、闖紅燈的8旬老翁；老翁當場失去呼吸心跳，送醫不治身亡。記者翁至成／翻攝
桂姓男子今天晚上獨自駕駛賓士轎車，不慎撞上騎腳踏車、闖紅燈的8旬老翁；老翁當場失去呼吸心跳，送醫不治身亡。記者翁至成／翻攝

腳踏車 新北

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