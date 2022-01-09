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影／南投木材廠堆材區火警 燃燒1小時獲控制

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯鎮富頂路一家木材工廠今晚7時許傳火警，其戶外堆材區突竄出火苗，消防局獲報調派大批人車馳援，耗費約1小時控制火勢，目前雖已無明火，無人受傷，但周邊堆放大量木材，現仍持續噴水控制降溫，起火原因待調查釐清。

南投縣消防局指出，今天晚上7時32分獲報，富頂路上一家大型木材工廠的戶外堆放木材區疑悶燒在冒煙，過沒多久就竄出火苗，附近居民發現後趕緊報案，而因起火點旁邊全是易燃的木材，擔心火勢蔓延調派鄰近消防車及水箱車馳援。

消防局陸續調派中興、南投、碧興、草屯、雙冬等5分隊派遣消防人車前往，現場人員表示，到場確認現場堆置大量木材，除了拉水線灌救燃燒點，同時也針對周邊木材噴水設立防火線，同時通報警、義消及台電人員，重機具也一旁待命。

而該消防及時到場佈水線灌救及防堵下，燃燒範圍未持續擴大，但火勢仍猛烈，持續灌救約1小時完全控制火勢，且已無明火，但消防仍不敢大意，目前仍持續噴水控制並降溫，消防局則表示，詳細起火原因及財損狀況仍待進一步調查釐清。

南投縣草屯鎮富頂路一家木材工廠今晚7時許傳火警，其戶外堆材區突竄出火苗。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮富頂路一家木材工廠今晚7時許傳火警，其戶外堆材區突竄出火苗。圖／讀者提供
南投縣草屯鎮富頂路一家木材工廠的戶外堆材區起火，目前已控制火勢，持續噴水控制降溫。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮富頂路一家木材工廠的戶外堆材區起火，目前已控制火勢，持續噴水控制降溫。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮富頂路一家木材工廠的戶外堆材區起火，目前已控制火勢，持續噴水控制降溫。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮富頂路一家木材工廠的戶外堆材區起火，目前已控制火勢，持續噴水控制降溫。記者賴香珊／攝影

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