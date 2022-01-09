彰化花壇麥當勞前追撞車禍 4人送醫包括1歲女嬰

今天晚間6時25分許，一輛休旅車正要右轉進彰化縣花壇鄉中山路麥當勞得來速時，遭後方駛來的休旅車撞及，兩車均撞毀嚴重，並波及停在路側的兩輛機車及一輛自行車，共造成4人受傷送醫，其中包括一名一歲嬰兒，幸好傷勢都不嚴重，肇事原因由警方調查中。

警方調查，由郭姓男子駕駛的休旅車，當時正要右轉進花壇鄉中山路麥當勞時，遭由楊姓男子駕駛的休旅車追撞，郭駕駛休旅車撞到麥當勞得來速指示牌，再撞到台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車，楊姓男子的休旅車則衝撞到中央分隔島，兩車車頭均受損嚴重，現場一片凌亂，汽車零件散落。