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彰化花壇麥當勞前追撞車禍 4人送醫包括1歲女嬰

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

今天晚間6時25分許，一輛休旅車正要右轉進彰化縣花壇鄉中山路麥當勞得來速時，遭後方駛來的休旅車撞及，兩車均撞毀嚴重，並波及停在路側的兩輛機車及一輛自行車，共造成4人受傷送醫，其中包括一名一歲嬰兒，幸好傷勢都不嚴重，肇事原因由警方調查中。

警方調查，由郭姓男子駕駛的休旅車，當時正要右轉進花壇鄉中山路麥當勞時，遭由楊姓男子駕駛的休旅車追撞，郭駕駛休旅車撞到麥當勞得來速指示牌，再撞到台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車，楊姓男子的休旅車則衝撞到中央分隔島，兩車車頭均受損嚴重，現場一片凌亂，汽車零件散落。

其中，楊姓男子駕駛的休旅車，車內載有妻子及一歲女嬰，由於衝撞激烈，與被撞的郭姓男子，4人全受傷送醫，幸好都是擦傷及撕裂傷，傷勢雖不嚴重，卻飽受驚嚇。

彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車 。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車 。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車 。圖／彰化踢爆網提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車 。圖／彰化踢爆網提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車 。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱，並波及兩輛機車及一輛自行車 。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，疑追撞前車的休旅車，在撞擊後，左轉撞上中央分隔島，車頭受損。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，疑追撞前車的休旅車，在撞擊後，左轉撞上中央分隔島，車頭受損。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱。圖／警方提供
彰化縣花壇鄉中山路麥當勞餐前，今天晚間發生兩休旅車追撞事故，被追撞的休旅車撞上得來速指示牌及台電變電箱。圖／警方提供

休旅車 麥當勞 自行車

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