影／抓黑狗祭神要續命 動保人士鍥而不捨抓到偷狗賊

彰化縣二水鄉12月底陸續有動保人士養的狗失蹤，動保人士以為狗狗是被抓去做香肉，鍥而不捨要堵偷狗賊，終於堵到偷狗賊南投縣名間鄉游姓父子，兩人坦承已偷了4隻狗，原因是其子口腔癌，他們要殺狗獻祭，氣得動保人士報警處理，將兩人依竊盜罪移送法辦。

動保人士董小姐說，他們長期餵養的流浪狗12月底陸續4隻失蹤，而懷疑是被狗販抓走，除了在松柏嶺一帶貼告示警告不法人士不能抓狗，也開始排班要堵抓狗人，終於在12月26日下午發現有二人鬼鬼祟祟，一看到他們就趕快騎車走，但到了晚上又出現，被他們上前攔下，報警處理。

被抓到的游姓父子坦承抓走4隻狗，其中有一隻中途逃跑，對警方表示是抓狗要養，警方依竊盜罪移送法辦。

不過董小姐到游姓父子名間的家要帶回狗兒時，發現他們家倉庫「很可怕」，有4、5個狗籠，經他們再三逼問，游父才說，兒子口腔癌，必須殺黑狗祭神明，幫兒子續命。