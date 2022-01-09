聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／上合歡山追雪火燒車 廂型車燒到剩骨架幸無人傷
合歡山今雖未再降雪，但仍見車流上山追雪，下午更有廂型車疑因車輛故障，在台14甲線24K鳶峰停車場前起火自燃，所幸駕駛及乘客及時逃生，無人受傷，但雙向交通一度受阻；警方為此呼籲，民眾駕車上山前務必檢查車況，以策安全。
南投縣消防局指出，今天下午近1時獲報，台14甲線合歡山公路24K鳶峰停車場附近有車輛悶燒起火，當下隨即調派仁愛、中心碑、埔里分隊等人車馳援，但光車程就逾30分鐘，到場時，車子燒得僅剩骨架，所幸車上人員均已逃出。
據了解，起火車輛為九人座廂型車，由一名李姓男子駕駛，他向警方表示，他們一行6人今上午從台中出發要到合歡山賞雪，未料開到鳶峰停車場前，車子突然冒煙出問題，不久車頭引擎是就竄出火來，還好大家已經下車，沒人受傷。
警方則表示，該起火燒車事故一度造成雙向交通受阻，但在消防到場拉水線灌救，確認安全無虞後，下午2時許已完全排除事故現場，台14甲線埔里往返花蓮恢復正常通行，至於起火原因仍待進一步調查釐清。
而因近期低溫且水氣足，合歡山地區仍有殘雪，周二起又有冷氣團報到，最低溫恐不到10度，3000公尺以上高山可望再降雪，再掀追雪潮；對此，警方呼籲遊客，上出追雪除注意保暖、備妥雪鏈，也應留意山區路況管制措施及自身車況。
仁愛警分局表示，出發追雪前，應先檢查水箱精濃度是否足夠，以免結凍造成引擎損壞，低溫也容易造成老電瓶「猝死」，最好提前換新或攜帶預備電源；此外，共乘切勿超載，避免剎車、引擎等系統因超出負荷失能等問題，降低危險發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言