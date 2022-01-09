影／上合歡山追雪火燒車 廂型車燒到剩骨架幸無人傷

合歡山今雖未再降雪，但仍見車流上山追雪，下午更有廂型車疑因車輛故障，在台14甲線24K鳶峰停車場前起火自燃，所幸駕駛及乘客及時逃生，無人受傷，但雙向交通一度受阻；警方為此呼籲，民眾駕車上山前務必檢查車況，以策安全。

南投縣消防局指出，今天下午近1時獲報，台14甲線合歡山公路24K鳶峰停車場附近有車輛悶燒起火，當下隨即調派仁愛、中心碑、埔里分隊等人車馳援，但光車程就逾30分鐘，到場時，車子燒得僅剩骨架，所幸車上人員均已逃出。

據了解，起火車輛為九人座廂型車，由一名李姓男子駕駛，他向警方表示，他們一行6人今上午從台中出發要到合歡山賞雪，未料開到鳶峰停車場前，車子突然冒煙出問題，不久車頭引擎是就竄出火來，還好大家已經下車，沒人受傷。

警方則表示，該起火燒車事故一度造成雙向交通受阻，但在消防到場拉水線灌救，確認安全無虞後，下午2時許已完全排除事故現場，台14甲線埔里往返花蓮恢復正常通行，至於起火原因仍待進一步調查釐清。

而因近期低溫且水氣足，合歡山地區仍有殘雪，周二起又有冷氣團報到，最低溫恐不到10度，3000公尺以上高山可望再降雪，再掀追雪潮；對此，警方呼籲遊客，上出追雪除注意保暖、備妥雪鏈，也應留意山區路況管制措施及自身車況。