檳榔攤遇冤家口角演變全武行 2大叔互毆雙雙濺血掛彩

高雄于姓、李姓男子兩人存有嫌隙，今天下午2時許，兩人在苓雅區明德街一處檳榔攤爆發口角，于男不滿跑回家拿球棒，回到現場看到李男就打，李動手反擊兩人雙雙濺血掛彩，被救護車送往醫院救治，警方獲報後趕到現場，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

警方調查，于男（51歲）、李男（46歲）兩人是好友，兩人住在檳榔攤附近，但先前兩人就曾因細故發生爭執；今下午2時27分許兩人在檳榔攤相遇，酒後疑互翻舊帳，在檳榔攤一言不合爆發爭執。

于男不滿，回家拿球棒回到檳榔攤找李男理論，兩人在攤位上上演全武行，雙雙濺血，衣服、地上隨處都可見血跡，轄區三多路派出所員警獲報後迅速到場，壓制兩人氣焰，所幸救護車到場後，兩人僅頭部輕傷，分別送往醫院治療，無生命危險。

警方說，員警已調閱附近監視器畫面，還原當時狀況以利後續追查，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

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