影／以為婦人上當交付巨款 車手出面拿錢 當街被警壓制
基隆市一名婦人接獲詐騙電話，指她涉及洗錢案件，要求「監管」她的資產。婦人拿房產到當鋪質借百餘萬元匯進戶頭，隔天到銀行領錢時，行員和警員到場勸阻，接著將計就計，誘出「車手」出面取錢時將他逮捕，依詐欺罪嫌送辦，並追查上游集團成員。
基隆市警第二分局今天表示，日前接獲報案，有名婦人疑遭遇詐騙集團詐騙。婦人到銀行櫃檯要領出存款時，行員通報警方到場協助。婦人經過警員和行員勸說警覺差點被騙，配合警方辦案，將計就計偽裝仍受騙，等車手出面取款時將他逮捕。
據了解，這名婦人先是接到詐騙集團電話，指她未繳電費，後來又冒稱檢警，誆稱她涉及洗錢案，一步一步誘使她掉入騙局，連夜拿房屋權狀向當舖質借百餘萬元，再要求業者把金額匯入她的戶頭。婦人隔天到銀行領款時，還好行員警覺保住她的錢。
警二分局長蘇旭茂表示，民眾如接獲來電自稱為政府機關或檢警人員，指稱涉案將凍結監管帳戶；或以網路、簡訊推薦穩賺不賠的投資標等話術，要求交付或匯出款項，都是詐騙慣用手法。呼籲民眾謹記「一聽、二掛、三查證」反詐三要領，接獲不明來電應馬上報警或撥打165反詐騙諮詢專線查證，不要誤信詐騙話術造成損失。
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