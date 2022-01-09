影／以為婦人上當交付巨款 車手出面拿錢 當街被警壓制

基隆市一名婦人接獲詐騙電話，指她涉及洗錢案件，要求「監管」她的資產。婦人拿房產到當鋪質借百餘萬元匯進戶頭，隔天到銀行領錢時，行員和警員到場勸阻，接著將計就計，誘出「車手」出面取錢時將他逮捕，依詐欺罪嫌送辦，並追查上游集團成員。

基隆市警第二分局今天表示，日前接獲報案，有名婦人疑遭遇詐騙集團詐騙。婦人到銀行櫃檯要領出存款時，行員通報警方到場協助。婦人經過警員和行員勸說警覺差點被騙，配合警方辦案，將計就計偽裝仍受騙，等車手出面取款時將他逮捕。

據了解，這名婦人先是接到詐騙集團電話，指她未繳電費，後來又冒稱檢警，誆稱她涉及洗錢案，一步一步誘使她掉入騙局，連夜拿房屋權狀向當舖質借百餘萬元，再要求業者把金額匯入她的戶頭。婦人隔天到銀行領款時，還好行員警覺保住她的錢。