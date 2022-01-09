頂樓加蓋神明燈插著不拔 叔叔疏忽燒死姪子獲緩刑
台中市陳姓男子與姪子、父母分別住在北區的公寓內，陳與姪子住在6樓頂樓加蓋，去年4月間，頂樓加蓋發生火警，陳姪子逃生不及，命喪火窟，經消防局火調科調查後發現，該處頂樓加蓋的神明廳神明燈，長期使用沒有拔插頭，造成短路釀火災，陳遭檢方依過失致死罪起訴，台中地院審結，認為陳已獲得家屬原諒，達成和解，依法判刑6月，得易科，緩刑3年。
台中地院指出，根據消防局的火災原因調查鑑定書，認定火災原因是陳姓男子一時疏忽，未注意電器用品的用電安全，加上又住在不合建築法的頂樓加蓋，長期使用的神明廳神明燈都沒有拔除插頭，導致發生電器短路，釀成火災，依當時情形，沒有不能注意情事，卻疏於注意，構成過失致死罪。
台中地院審酌，死者是陳姓男子的姪子，陳在案發後已承認涉案，也已獲得家屬原諒，達成和解，家屬不願追究陳的刑責，陳沒有前科，犯後態度良好，認為經過偵審程序後，無再犯之虞，依法判刑6月，得易科18萬，緩刑3年，可上訴。
檢警調查，台中市陳姓男子經營攤商，與父母、姪子分別住在北區陝西東五街公寓，陳與姪子住在6樓的頂樓加蓋，6樓除了房間之外，另有神明廳、冰箱、冷氣等物品有用電，去年4月12日上午10時許，公寓六樓頂樓加蓋冒出濃濃黑煙，消防局接獲陳姪子報案「火燒進來了」隨即斷訊，火勢撲滅後，陳姪子已葬身火窟，火災發生後，都發局認定該頂樓加蓋為違建，檢方依過失致死罪起訴陳。
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