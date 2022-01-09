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苗栗台3線這邊聯合稽查 那邊重機與遊覽車相撞

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線苗栗縣路段有「重機天堂」之稱，警環監單位今天聯合稽查，3個小時取締超速、噪音等違規13件，但稽查同時相距約5公里外台3線，發生1件重機與遊覽車相撞事故，造成騎士受傷，案由警方進一步處理中。

苗栗縣警察局、環保局及苗栗監理站大陣仗32人，今天上午8點到11點在台3線98公里南庄鄉員林村路段聯合稽查，3個小時取締2件機車排氣管音量超標，1件越級駕駛，6件超速，2件闖紅燈，2件未依號誌、標誌、標線指示行駛。

另外，距離聯合稽查地點約5公里的三灣鄉大河村路段，1輛重機於上午10點半左右在北上車道疑閃避路口左轉的遊覽車不及，機車插在遊覽車右後車尾，騎士受傷倒地，車禍原因由警方進一步調查中。

今天被攔查的部分騎士支持聯合稽查行動，認為只要不是天天都來，政府做應該做的，還不致感覺會擾民，畢竟騎大重機要騎得安全、騎得自在，不要干擾居民，才能創造多贏的局面。

今天聯合稽查現場，苗栗縣長徐耀昌擔任宣導大使，縣議會議長鍾東錦等人也到場，並出動警察大頭娃娃、苗栗吉祥物貓裏喵，徐耀昌等人發送宣導品，

提醒騎士勿超速、勿改裝車輛，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全，形塑「浪漫台3線」。

台3線苗栗縣路段假日大型重型機車穿梭，今天啟動警環監聯合稽查。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣路段假日大型重型機車穿梭，今天啟動警環監聯合稽查。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣路段假日大型重型機車穿梭，今天啟動警環監聯合稽查，部分機車騎士表示支持。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣路段假日大型重型機車穿梭，今天啟動警環監聯合稽查，部分機車騎士表示支持。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣路段假日大型重型機車穿梭，今天啟動警環監聯合稽查。記者范榮達／攝影
台3線苗栗縣路段假日大型重型機車穿梭，今天啟動警環監聯合稽查。記者范榮達／攝影
台3線103公里苗栗縣三灣鄉大河村路段今天上午10點半左右，發生重機與遊覽車相撞事故，騎士受傷倒地。記者范榮達／攝影
台3線103公里苗栗縣三灣鄉大河村路段今天上午10點半左右，發生重機與遊覽車相撞事故，騎士受傷倒地。記者范榮達／攝影

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