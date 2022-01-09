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國1五楊高架火燒車 車主家屬找到了、焦屍身分待確認
國1五楊高架昨天深夜一輛轎車行駛時突冒煙起火，雖緊急停靠但整輛車仍陷入火海，駕駛來不及逃生在車內被燒成焦屍，身分難查明；國道警方已聯繫上車主哥哥，但對方表示不清楚弟弟行蹤，仍須待DNA比對確認，消防則聯繫車主女兒協助火調，檢方今下午也將相驗釐清死因。
國道警方表示，由於屍體被燒毀，難以辨認身分，僅能先以車追人，查出屬於一名男子所有，但查詢後發現他不僅獨居，也沒有留下聯絡電話，經過一番波折才聯繫上車主的哥哥，但對方僅表示不清楚弟弟行蹤，死者是否為車主本人，有待比對DNA確認。
桃園市消防局表示，昨晚案發後火調人員便抵達現場，初步研判車輛是自己停靠至避車彎，周圍無碰撞痕跡，死者是在駕駛座上被燒死，火災原因需要較長時間釐清，起火原因目前還在調查中，明天也將請車主女兒前來訪談協助釐清案情。
桃園地檢署稍早表示，檢方接獲警方報驗，外勤檢察官下午已出發前往現場相驗，死因有待調查釐清。
一輛轎車昨天晚上11時24分，行駛經國道1號五楊高架南向66.2公里處，緊急占用避車彎及外側路肩，立刻起火自燃。警消獲報後，晚間11時57分火勢撲滅，並發現駕駛座1人明顯死亡，屍體焦黑難辨認身分。
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