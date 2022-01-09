快訊

未滿五歲男童確診家人匡列 居服員也染疫引爆案家群聚事件

今新增11本土個案 運動、唱歌、拍照等活動恢復戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國1五楊高架火燒車 車主家屬找到了、焦屍身分待確認

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

國1五楊高架昨天深夜一輛轎車行駛時突冒煙起火，雖緊急停靠但整輛車仍陷入火海，駕駛來不及逃生在車內被燒成焦屍，身分難查明；國道警方已聯繫上車主哥哥，但對方表示不清楚弟弟行蹤，仍須待DNA比對確認，消防則聯繫車主女兒協助火調，檢方今下午也將相驗釐清死因。

國道警方表示，由於屍體被燒毀，難以辨認身分，僅能先以車追人，查出屬於一名男子所有，但查詢後發現他不僅獨居，也沒有留下聯絡電話，經過一番波折才聯繫上車主的哥哥，但對方僅表示不清楚弟弟行蹤，死者是否為車主本人，有待比對DNA確認。

桃園市消防局表示，昨晚案發後火調人員便抵達現場，初步研判車輛是自己停靠至避車彎，周圍無碰撞痕跡，死者是在駕駛座上被燒死，火災原因需要較長時間釐清，起火原因目前還在調查中，明天也將請車主女兒前來訪談協助釐清案情。

桃園地檢署稍早表示，檢方接獲警方報驗，外勤檢察官下午已出發前往現場相驗，死因有待調查釐清。

一輛轎車昨天晚上11時24分，行駛經國道1號五楊高架南向66.2公里處，緊急占用避車彎及外側路肩，立刻起火自燃。警消獲報後，晚間11時57分火勢撲滅，並發現駕駛座1人明顯死亡，屍體焦黑難辨認身分。

國1中山高五楊高架道南下66.2公里發生火燒車，一人慘死。圖／國道警方提供
國1中山高五楊高架道南下66.2公里發生火燒車，一人慘死。圖／國道警方提供

延伸閱讀

影／國1五楊高架南下火燒車 大火猛烈1人慘死

國道台南安定路段轎車撞拖板車 一死亡三傷意識清楚送醫

永康路口轎車碰撞波及3機車1送傷送醫 警排除酒駕

新北台65線驚傳火燒車 駕駛自撞...匆忙逃出躲劫

相關新聞

國1五楊高架火燒車 車主家屬找到了、焦屍身分待確認

國1五楊高架昨天深夜一輛轎車行駛時突冒煙起火，雖緊急停靠但整輛車仍陷入火海，駕駛來不及逃生在車內被燒成焦屍，身分難查明；...

11樓鷹架配件掉落砸傷60歲婦人 北市緊急要求廠商停工

台北市士林區華榮市場都更工地昨上午11時許發生一起意外，工人在11樓處施工時，暫置於鷹架上的配件掉落，不慎砸傷一名60多...

影／以為婦人上當交付巨款 車手出面拿錢 當街被警壓制

基隆市一名婦人接獲詐騙電話，指她涉及洗錢案件，要求「監管」她的資產。婦人拿房產到當鋪質借百餘萬元匯進戶頭，隔天到銀行領錢...

頂樓加蓋神明燈插著不拔 叔叔疏忽燒死姪子獲緩刑

台中市陳姓男子與姪子、父母分別住在北區的公寓內，陳與姪子住在6樓頂樓加蓋，去年4月間，頂樓加蓋發生火警，陳姪子逃生不及，...

苗栗台3線這邊聯合稽查 那邊重機與遊覽車相撞

台3線苗栗縣路段有「重機天堂」之稱，警環監單位今天聯合稽查，3個小時取締超速、噪音等違規13件，但稽查同時相距約5公里外...

彰化賞花停車誤踩油門 連人帶車衝下水池

一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。