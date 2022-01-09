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彰化賞花停車誤踩油門 連人帶車衝下水池

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇，只是還沒賞到花，車子先泡湯，相當懊惱。

今天上午11點多，李姓女駕駛與丈夫開車到最近打卡熱點埔鹽鄉南新村要賞花，到達花田時，丈夫先下車，女駕駛找到車位，正準備倒車停車時，卻誤踩油門，車子往後爆衝先撞斷護欄後，整輛車掉進水池內，幸好水池不深，女駕駛迅速脫困，未受傷，事後並請拖吊車前來救援。

埔鹽鄉長許文萍表示， 南新村目前有近20公頃花海，粉、紅、橘、白、黃色的波斯菊和油菜花田色彩繽紛，還有稻草人、糖果裝置藝術，假日吸引人潮來賞花，有時停車位也一位難求，民眾開車要小心。

一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供
一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供
一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供
一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供
一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供
一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供
一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供
一對從台中來彰化縣埔鹽鄉南新村賞花的夫妻，因駕駛妻子倒車要停車時誤踩油門，車子掉落景觀池塘，幸好人沒受傷，只受到驚嚇。圖／民眾提供

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