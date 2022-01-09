24歲小鮮肉閃愛48歲熟女！相識2天同居 隔天崩潰報警揭驚人身份
相識2天就談戀愛兼同居，聽到的都覺得很「雷」！1名24歲男子在超商認識48歲熟女，迅速墮入情網展開姊弟戀，認識2天更直接把女友帶回家同居。惟隔天發現家中現金不翼而飛，遂向女友質問，雙方爭持不下終報警處理，警方到場後卻發現女子竟是1名盜竊通緝犯。
事發於前日（6日）凌晨4時多，高雄1名24歲高姓男子報警稱，與48歲黃姓女友發生爭執，希望尋求警方協助。警員到場後，報案男子解釋稱他半夜想外出買食物，卻找不到銀包裏的千多元現金，懷疑是女友偷走，但對方堅決否認。
高男表示，與女友是在超商認識，兩人認識第2天後就交往並同居，對於女友的背景一無所知。黃女面對男友質問時堅持沒偷錢，同意在警員面前將自己的錢包攤開檢查，以證明清白。
警員見兩人爭執不下，就進一步查詢兩人的身份，未料發現黃女竟是一名盜竊通緝犯，去年11月才因偷竊案被高雄地檢署發布通緝，高男得知真實身份後當場愣在原地。黃女則解釋，因早前身體不佳要住院治療，才會疏忽了出庭應訊的時間，沒想到會因此被通緝，她事後也被警方拘捕歸案。
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文章授權轉載自《香港01》
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