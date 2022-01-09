快訊

不斷更新／林昶佐罷免案同意票破3萬8千票 領先不同意票

不斷更新／中二立委補選即時開票 林靜儀微幅領先顏寬恒

24歲小鮮肉閃愛48歲熟女！相識2天同居 隔天崩潰報警揭驚人身份

香港01 / 文．卡洛兒

1名24歲男子在超商認識48歲熟女，相識2天就談戀愛兼同居。惟隔天發現家中現金不翼而飛，警方到場後卻發現女子竟是1名盜竊通緝犯。 圖／ingimage
1名24歲男子在超商認識48歲熟女，相識2天就談戀愛兼同居。惟隔天發現家中現金不翼而飛，警方到場後卻發現女子竟是1名盜竊通緝犯。 圖／ingimage

相識2天就談戀愛兼同居，聽到的都覺得很「雷」！1名24歲男子在超商認識48歲熟女，迅速墮入情網展開姊弟戀，認識2天更直接把女友帶回家同居。惟隔天發現家中現金不翼而飛，遂向女友質問，雙方爭持不下終報警處理，警方到場後卻發現女子竟是1名盜竊通緝犯。

事發於前日（6日）凌晨4時多，高雄1名24歲高姓男子報警稱，與48歲黃姓女友發生爭執，希望尋求警方協助。警員到場後，報案男子解釋稱他半夜想外出買食物，卻找不到銀包裏的千多元現金，懷疑是女友偷走，但對方堅決否認。

高男表示，與女友是在超商認識，兩人認識第2天後就交往並同居，對於女友的背景一無所知。黃女面對男友質問時堅持沒偷錢，同意在警員面前將自己的錢包攤開檢查，以證明清白。

警員見兩人爭執不下，就進一步查詢兩人的身份，未料發現黃女竟是一名盜竊通緝犯，去年11月才因偷竊案被高雄地檢署發布通緝，高男得知真實身份後當場愣在原地。黃女則解釋，因早前身體不佳要住院治療，才會疏忽了出庭應訊的時間，沒想到會因此被通緝，她事後也被警方拘捕歸案。

延伸閱讀：

尖沙咀男應邀女網友飲酒疑被偷錢爭拗　街頭突遭南亞漢襲擊受傷

大埔三屍命案｜62歲男疑兇被加控3項謀殺罪　周五提堂

文章授權轉載自《香港01》

通緝 偷竊 超商

延伸閱讀

台灣YouTuber輸中國？網友：不講政治，的確是人才輩出

麥當勞哪個餐點最雷？網友點出「1個經典」食物

她照顧公婆18年竟被升官老公「離婚」 網怒轟：會有報應

只要60元！ 她秀便當「鹹酥雞滿出來」 網歪樓：妳一定很正

相關新聞

國1五楊高架火燒車 車主家屬找到了、焦屍身分待確認

國1五楊高架昨天深夜一輛轎車行駛時突冒煙起火，雖緊急停靠但整輛車仍陷入火海，駕駛來不及逃生在車內被燒成焦屍，身分難查明；...

24歲小鮮肉閃愛48歲熟女！相識2天同居 隔天崩潰報警揭驚人身份

相識2天就談戀愛兼同居，聽到的都覺得很「雷」！1名24歲男子在超商認識48歲熟女，迅速墮入情網展開姊弟戀，認識2天更直接把女友帶回家同居。惟隔天發現家中現金不翼而飛，遂向女友質問，雙方爭持不下終報警處理，警方到場後卻發現女子竟是1名盜竊通緝犯。

11樓鷹架配件掉落砸傷60歲婦人 北市緊急要求廠商停工

台北市士林區華榮市場都更工地昨上午11時許發生一起意外，工人在11樓處施工時，暫置於鷹架上的配件掉落，不慎砸傷一名60多...

檳榔攤遇冤家口角演變全武行 2大叔互毆雙雙濺血掛彩

高雄于姓、李姓男子兩人存有嫌隙，今天下午2時許，兩人在苓雅區明德街一處檳榔攤爆發口角，于男不滿跑回家拿球棒，回到現場看到...

高雄鬧區住宅大樓傳火警 10樓陽台濃煙不斷竄升

高雄市岡山區今天下午傳火警，一棟位於中山北路的大樓10樓陽台處，不明原因起火，陣陣濃煙不斷從屋內竄出，隨即吸引附近鄰居與...

影／以為婦人上當交付巨款 車手出面拿錢 當街被警壓制

基隆市一名婦人接獲詐騙電話，指她涉及洗錢案件，要求「監管」她的資產。婦人拿房產到當鋪質借百餘萬元匯進戶頭，隔天到銀行領錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。