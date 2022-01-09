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男子因工作不順貼文恐嚇台鐵 北市警速偵破

中央社 / 台北9日電

日前有網友因工作不順而在臉書發文「如果有聽聞台北車站內有什麼騷動的話，是我本人引起的」，北市警方獲報循線追查，鎖定新北市王姓男子並帶回說明，全案依法送辦。

台北市警察局中正第一分局今天舉行記者會，偵查隊長陳彥錦表示，6日晚間9時接獲警察局傳真通報，指有民眾報案稱有人在網路臉書上留言「如果有聽聞台北車站內有什麼騷動的話，是我本人引起的」，貼文還附有一張流血照片。

為免影響公眾安全，中正一分局立即與鐵路警察局、市警局刑警大隊偵八隊共組專案小組偵辦。

專案小組經緊急調閱相關資料後，循線鎖定發文者為新北市王姓男子，於三重區仁愛路將王男帶回警局說明釐清。

王男供稱，因近日工作不如意，才上網貼文宣洩情緒，全案詢後依違反刑法恐嚇公眾危害安全罪函請新北地檢署偵辦。

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