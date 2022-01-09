潮州五魁橋3牛逛大街 警方訪查飼主將開罰
屏東潮州鎮五魁橋有民眾撞見3隻牛在路上行走，後方汽車甚至「禮讓」牛隻先行。屏東警方獲報後前往查看已不見牛隻，將訪查飼主，依法開罰。
潮州鎮民眾拍下3隻牛逛大街照片貼在臉書facebook上，只見3隻牛橫越雙黃線，後方汽車為了不要撞到牛隻，甚至停車「禮讓」先行，下方留言「太危險了！牛爸爸怎能帶老婆孩子跑到車道上」，也有民眾戲稱「跨雙黃線，該罰」。
民眾隨後報警，請求警方協助處理，屏東潮州警分局中山路派出所所長陳皇瑞接受媒體訪問表示，昨天下午接獲民眾反映五魁橋附近有牛群行走，獲報前往現場時已未發現，交通也已順暢。
陳皇瑞指出，查訪飼主身分後，將依違反道路交通管理處罰條例第84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」可處新台幣300元以上600元以下罰鍰。在此呼籲牛群飼主應善盡管理責任，以免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言