寒風夜8旬老婦迷路跌倒 暖警攙扶上警車護送回家
86歲許姓老婦疑因輕度失智症，在寒風中徒步離家，跌倒後坐在北市內湖區一家鹹酥雞店外。民眾見老婦慌張無助，報案求助。內湖派出所警員楊文彥、林奕和獲報到場，開警車載婦人返回派出所，並找到其身分通知兒子到所，許婦兒子感謝警方熱心幫忙護送返家。
今年1月5日凌晨0點50分許，一名年邁老婦人坐在營業中的鹹酥雞店外椅子上，疑似因凌晨低溫徒步外出，找不回家的路，天冷、雙腳無力行走，跌倒後只能坐下休息，民眾見老婦需要協助報警求助。
內湖派出所警員楊文彥、林奕和獲報到場，關心老婦身體狀況，老婦人焦慮不安，且疑似因失智症，無法表達清楚自己的名字和住家地址，加上行動不便，行走速度慢，員警緩慢的攙扶老婦上警車，帶回派出所查身分。
警方指出，透過警察機關警政系統查詢，順利找到老婦身分，並通知兒子到派出所。許婦的兒子接獲通知，迅速趕至派出所，並向警方稱母親已不是第一次走失，因輕微失智經常趁他未注意時離家，這次他有事外出，母親又再度外出迷路，幸好遇上警方熱心協助。
許婦兒子感謝警方熱心幫忙，警方見老婦行動不便，再度駕駛警車護送母子返家。內湖分局呼籲，家中如有易走失的長者，應予以佩戴留有聯絡方式的配件，也可向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或在警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，警方可在第一時間確認走失者身分。
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