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偷車賊把車鑰匙丟田裡 警秒找回破案嘆神明面前別說謊

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨天偷了路邊機車，騎在路上因形跡可疑被警方注意，加速逃逸到田邊土地公廟，並將鑰匙丟入田裡，以為滅證萬無一失，得意之餘連安全帽也一起丟下去，並矢口否認騎車；結果員警下田撿安全帽時，發現鑰匙就掉在旁邊，當場讓他啞口無言，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，龍安派出所員警徐啟恩及洪紹珉昨天下午1時20分許巡邏轄區，在文中路一帶發現一名男子騎乘機車形跡可疑，查詢後發現竟是失竊車輛，立即尾隨；騎車的吳姓男子（52歲）發覺後，馬上加速往蘆竹方向逃逸，之後繞進產業道路，將機車停放在田間土地公廟前，並迅速把鑰匙丟到田裡去。

吳男丟棄鑰匙，以為已消跡滅證，竟回頭向員警矢口否認「車不是我騎的」，還順手將脫下的安全帽也一併往田裡扔；員警見狀，下田去撿回，沒想到撿到安全帽後，回頭就看到一串鑰匙掉在前方不遠處，正是那輛機車的鑰匙，不出一分鐘就找到關鍵證物。

吳男當場啞口無言，詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。迅速破案，也讓員警嘆「在土地公面前不能說謊」。

警方調查，機車失主當天上午將車輛停放在中壢路邊，下車送貨時忘記拔出鑰匙，結果吳男路過看見便順手牽羊，把車騎走，一路騎到大園、桃園，正要往蘆竹時被警方逮個正著。

警方呼籲，民眾駕駛汽機車，下車前務必熄火，並將鑰匙拔取帶走，避免宵小有機可趁。

吳姓男子將贓車騎到田邊停放後，把鑰匙丟入田中，以為滅證萬無一失，連安全帽也丟下去，結果員警撿安全帽赫見鑰匙就在旁邊，讓他啞口無言認栽。記者楊湛華／翻攝
吳姓男子將贓車騎到田邊停放後，把鑰匙丟入田中，以為滅證萬無一失，連安全帽也丟下去，結果員警撿安全帽赫見鑰匙就在旁邊，讓他啞口無言認栽。記者楊湛華／翻攝
吳男丟棄的贓車鑰匙。記者楊湛華／翻攝
吳男丟棄的贓車鑰匙。記者楊湛華／翻攝
機車遭竊時，安全帽也掛在車上，被吳男戴著趴趴走，被丟棄意外成破案關鍵。記者楊湛華／翻攝
機車遭竊時，安全帽也掛在車上，被吳男戴著趴趴走，被丟棄意外成破案關鍵。記者楊湛華／翻攝

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