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遊客將行李遺忘在計程車 台南暖警半小時尋回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

30歲蘇姓女遊客從北部到台南旅行，她昨晚搭計程車司坐到中西區中正路後下車，把行李箱放在計程車後車箱忘了拿，蘇女向員警求助，台南市警二分局中正派出所警員，調閱監視器畫面以車追人，聯絡上陳姓計程車司機，將她的行李送到派出所，約半小時順利物歸原主。

「我的行李箱掉在計程車上，請幫幫我。」蘇姓女子昨晚6點多向警方報案，她搭計程車在中西區中正路下車後，行李箱置於計程車上未拿取，她忘了所搭乘的計程車的車牌號碼，向台南市警二分局中正所尋求警方協助。

中正派出所巡佐邱漢文、警員黃宇澤調閱監視器，發現有輛計程車行經中正路口讓女乘客下車，警方根據車號，以車追人，撥打電話連繫到陳計程車司機，陳查看後車廂，的確有蘇女遺忘行李箱，立即送至中正派出所，蘇女十分感謝警方協助尋回行李箱，感謝警方熱心協助。

蘇姓女子經台南市警二分局中正派出所警員黃宇澤（左）協助，找回遺忘在計程車的行李。記者黃宣翰／翻攝
蘇姓女子經台南市警二分局中正派出所警員黃宇澤（左）協助，找回遺忘在計程車的行李。記者黃宣翰／翻攝

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