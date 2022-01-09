遊客將行李遺忘在計程車 台南暖警半小時尋回

30歲蘇姓女遊客從北部到台南旅行，她昨晚搭計程車司坐到中西區中正路後下車，把行李箱放在計程車後車箱忘了拿，蘇女向員警求助，台南市警二分局中正派出所警員，調閱監視器畫面以車追人，聯絡上陳姓計程車司機，將她的行李送到派出所，約半小時順利物歸原主。

「我的行李箱掉在計程車上，請幫幫我。」蘇姓女子昨晚6點多向警方報案，她搭計程車在中西區中正路下車後，行李箱置於計程車上未拿取，她忘了所搭乘的計程車的車牌號碼，向台南市警二分局中正所尋求警方協助。