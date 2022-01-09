澎湖馬公1民宿凌晨火警 木造淋浴間焚毀
澎湖縣馬公市一間民宿外的木造淋浴間今天凌晨不明原因起火，警消獲報後，立即派遣3車6人前往搶救；由於正值東北季風，擔憂火勢助燃、延燒，額外針對周邊建築進行防護，火勢於半小時內撲滅，燃燒面積約6平方公尺，所幸，無人傷亡，詳細起火原因，仍待釐清。
澎湖縣政府消防局今天凌晨3時38分，接獲民眾報案稱，馬公市山水里一家民宿外的木造淋浴間傳火警；消防獲報後，立即派遣澎南分隊消防與救護車輛共 3車6人前往搶救。
因起火位置為屋外木造淋浴間，加上正值吹東北季風，為避免火勢助燃、延燒立即布2條水線搶救，及進行周邊建築防護。
火勢於3時55分熄滅，初估燃燒面積約6平方公尺，木造淋浴間內的熱水器、洗衣機雜物等全遭燒毀，所幸無人傷亡，詳細起火原因，仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言