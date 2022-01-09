澎湖馬公1民宿凌晨火警 木造淋浴間焚毀

澎湖縣馬公市一間民宿外的木造淋浴間今天凌晨不明原因起火，警消獲報後，立即派遣3車6人前往搶救；由於正值東北季風，擔憂火勢助燃、延燒，額外針對周邊建築進行防護，火勢於半小時內撲滅，燃燒面積約6平方公尺，所幸，無人傷亡，詳細起火原因，仍待釐清。

澎湖縣政府消防局今天凌晨3時38分，接獲民眾報案稱，馬公市山水里一家民宿外的木造淋浴間傳火警；消防獲報後，立即派遣澎南分隊消防與救護車輛共 3車6人前往搶救。

因起火位置為屋外木造淋浴間，加上正值吹東北季風，為避免火勢助燃、延燒立即布2條水線搶救，及進行周邊建築防護。