影/國1五楊高架南下火燒車 大火猛烈1人慘死
國1中山高昨天深夜一輛轎車行駛國1五楊高架道南下66.2公里處，突然車輛冒煙起火，駕駛緊急駛靠外側路肩避車彎，整輛車隨即就陷入火海，由於大火猛烈，駕駛來不及逃生，燒死在車內，身分待查。
國道警方據報，通知桃園市消防車及救護車趕到救護，並至深夜11時57分撲滅火勢，火燒車造成車內駕駛座一人慘死，國道警方今天上午表示，起火原因仍待消防人員鑑識，後續查明身分和報請檢察官相驗。
國道警方表示，昨天晚上11時24分，國道1號五楊高架南向66.2公里處，一輛轎車起火自燃，緊急占用避車彎及外側路肩。
警方據報通報巡邏車和員警前往，消防車及救護車趕到於晚間11時57分火勢撲滅，車內駕駛座1人明顯死亡，身分待查證，火燒車起火原因鑑識查明，後續報請檢察官相驗死因。
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