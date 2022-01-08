桃家電慣竊外出遭逮 警追蹤贓物流向

桃園楊梅區從元旦前開始至今發生多起家電失竊案，楊梅警方獲報後調閱監視器交叉比對，鎖定1作案車輛進行追緝，昨日犯嫌騎乘作案車輛外出時一舉逮人，警詢後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局於去年底開始，陸續接獲民眾報案表示放在門口或是貨車上的家電用品遭竊，因遭竊過程幾乎相同，警方懷疑是同一犯嫌所為，警方立即成立專案小組並調閱犯案地點附近監視器，經交叉比對後發現均有同一輛白色普重機車出沒，且在機車腳踏板的位置都有疑似失竊電器，

警方掌握消息後，鎖定該機車並追緝，昨日中午犯嫌再次騎乘犯案機車外出時，警方立即上前將騎乘機車的43歲鍾姓男子攔下並帶回偵辦，全案偵訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦，並持續追查贓物流向。

據了解，鍾男最近缺錢花用，因此才隨機犯案，看到方便偷的就下手，至今共偷竊6件家電。