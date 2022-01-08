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影／台南新化民宅頂樓起火延燒9戶 居民驚慌逃離

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市新化區正新路363巷晚間傳出火警，消防局勤務中心據報3層RC建物於3樓頂鐵皮有煙冒出，6點58分許出動第4大隊、新化中隊、轄區新化等4個分隊各式車輛17車34人前往搶救，火勢延燒9戶，約半小時控制火勢，正值吃晚餐時間住戶都及時逃出，火災原因待進一步火調。

據住戶指出，晚間約6點40多分左右聽到傳出火燒的聲響，因先生行動不便，她扶著趕快跑戶外，看到隔2戶頂樓冒出火光，左鄰右舍也都跑出來，大家嚇壞了。

台南市消防局第四大隊副大隊長陳坤宗表示，現場是3樓是鐵皮屋加蓋，到一、二樓是混泥土建築，抵達時候先佈水線控制不要往下延燒，屋內人員都已經撤離一些行動不便的老人，也有其他住戶幫忙協助所以沒有人員傷亡。

新化區長吳金喜趕到現場，針對居民看有安置需求進行處理中。

台南市新化區正新路晚間發生民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
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台南市新化區正新路晚間發生民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
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台南市新化區正新路晚間發生民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝
台南市新化區正新路晚間發生民宅頂樓火警，延燒9戶幸無人傷亡。記者吳淑玲／翻攝

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