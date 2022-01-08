台東一輛租賃車自撞 後座男子傷重不治

來自新北市的一家三口租車到台東玩，未料，今天下午行經馬亨亨大道時，疑似疲勞駕駛，失控撞上護欄，再撞電線桿，車子嚴重毀損，60歲吳姓駕駛與副駕駛座妻子輕傷無礙，不過，後座38歲兒子沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。事故原因警方正調查中。

這起自小客車自撞意外發生在下午5點多，吳姓駕駛載著妻兒北上行經台東市馬亨亨大道時，突然車子失控，先撞上路旁護欄後，再撞上電線桿，車頭保險桿掉落，車體凹陷變形，民眾發現報警處理。消防人員抵達現後，吳姓夫妻已自行脫困，沒有大礙，但後座兒子因受撞擊，當場失去呼吸心跳。

救護人員趕緊將後座兒子救出，送上救護車給予心肺復甦術，緊急送往馬偕醫院救治，但由於傷勢嚴重，最後仍回天乏術。陪同去醫院的夫妻倆相當悲痛不已。