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安平警對症下藥 交通死亡事故銳減近九成
台南市第4警分局分析，轄區汽機車交通事故原因以未依規定讓車、未注意車前狀態及未保持行車安全距離為大宗，因而對症下藥，加強事故熱點測速及違規稽查，去年A1類交通事故較前年銳減近九成。春節連假在即，警方說，持續強化速度管理作為外，同時在各大小路口設置爆閃燈，提醒駕駛減速慢行。
第4警分局統計，安平區去年度A1類交通事故計1件、1人，肇因是未注意車前狀況；較109年度的9件、9人，肇因包括未保持安全間隔、未注意車前狀況、闖紅燈、酒駕等，足足減少了8件、8人，減少幅度將近九成。
警方分析，去年一整年汽、機車交通事故發生態樣，以未依規定讓車、未注意車前狀態及未保持行車安全距離為大宗，另違反號誌規定的闖紅燈、閃光黃紅燈路口及轉彎時未使用方向燈等也造成多起擦撞。
警方指出，長達9天的春節連假即將到來，安平商圈不但台南旅遊觀光首選，民眾往往利用週末和假期至安平古堡、樹屋、億載金城等文化古蹟景點遊憩觀光，若未注意行車速度、保持安全距離及車前狀況，便易造成交通事故發生。
警方強調，將在安平區事故熱點測速及違規稽查，並在轄內各大小路口設置爆閃燈，提醒用路人減速慢行，切勿貪圖一時之快而釀成悲劇。
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