討10多年前百萬陳年舊債！六旬男遭七旬男擄走毆打

台北市中山區民生東路上的西餐廳本月3日發生擄人案！警方調查發現，63歲池姓男子遭押走毆打，4名嫌犯動機疑認為池積欠百萬債務，警方當晚破案並確認池僅臉部遭傷，詢後將4嫌依聚眾滋事、妨害自由、傷害罪嫌送辦。

據了解，池男10多年前與70歲陳姓男子共同投資股票期貨，事後陳發現池男賺錢都未分，認定池搶走百萬獲利，今年1月3日，陳委託3位友人與池約在一間西餐廳商討債務。

不過警方逮捕陳後，詢問他該筆陳年舊債為何今年才討，陳卻沒交代。

本月3日晚上7點，池先遭陳的3名友人押到新北市瑞芳區，過程中池遭毆打，臉部多處瘀青，隨後陳等人又開車送池回餐廳。由於餐廳人員曾目睹池遭押走，沒多久又見到他，立刻報警。