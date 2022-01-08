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花蓮40歲男子打籃球突倒地 醫護人員接力CPR救回

中央社 / 花蓮縣8日電

花蓮縣消防局日前接獲民眾報案，1名40多歲壯年男子在籃球場打球時突然倒地不起，現場人員第一時間進行心肺復甦術（CPR）直到消防人員抵達後接手，成功保住一命。

花蓮縣消防局今天發布新聞資料指出，日前接獲民眾通報，國立東華大學美崙校區體育館進行籃球比賽，1名年約40歲的壯年男子突然倒地不醒，疑似心肺功能停止，立即派遣3名救護技術員前往救援。

花蓮縣消防局指出，救護人員抵達時現場已有護理人員正在實施心肺復甦術，救護人員接手救援後，確認患者心律為心室纖維顫動，執行去顫電擊，並給予其他急救處置進行搶救，約2分鐘後，患者即恢復心跳和自主呼吸，成功保住一命。

花蓮縣消防局指出，這名患者經門諾醫院治療後已康復出院，恢復情況良好，幾乎無神經學受損，可自理生活。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，這次急救成功案例要歸功於比賽現場人員即時報案，且護理人員把握黃金時間實施心肺復甦術，在心跳停止時維持心臟和腦部血液灌流，可提高存活率及減少腦部神經學的損害。

花蓮 患者 東華大學

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