車輛買賣引金錢糾紛開槍 仁武警傳當事人到案
高雄市仁武區八德東路今晨發生車輛疑遭槍擊受損。仁武警方偵辦全案疑起因車輛買賣引金錢糾紛，許姓男子則誤以為仇家上門，疑持BB槍掃射。警方已傳喚當事人到案說明。
高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所今天凌晨3時多接獲民眾報案，八德東路發生車輛疑遭槍擊受損，經鑑識小組到場採證，卻未發現彈殼。
警方經查黃姓男子多年前將自小客借給許姓男子後，遭典當導致金錢糾紛。由於年關將近，今晨黃男在周姓友人開車陪同要找許男出面解決。許男平日交友複雜，誤以為仇家上門，因而持槍掃射，造成車輛毀損。警方已傳喚許男到案說明。
仁武分局呼籲，暴力不能解決事情，凡事都應理性，遵守法律底線。對於暴力等犯罪滋擾行為都將蒐證依法嚴辦，不容有重大違法脫序行為發生。
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