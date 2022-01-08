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影／7旬老兵懷念53年前當兵同袍 熱心警尋人助重逢

聯合報 / 記者張裕珍／苗栗即時報導

75歲林姓老翁想念53年前在高雄當兵的同袍弟兄，但早年住址已失效，林翁今年初找上警方尋人，苗栗縣通霄分局苑裡分駐所獲報接下任務，經警政系統交叉比對迅速聯繫上林姓同袍，安排2人在分駐所見面，2人闊別半世紀的相逢，讓員警都直呼感動。

通霄分局苑裡分駐所警員古程宇2日中午值班，家住台北市的林姓老翁踏進派出所，請求警方協助找尋53年前在海軍陸戰隊當兵時的一名林姓同袍。林翁說，某一天在家看見昔日所存留之軍服照片，突然很想找找當年在高雄左營一同服兵役的同梯弟兄們敘敘舊，他特地從台北開車南下想先找住通霄鎮林姓弟兄，但事與願違，未找尋到。

林姓老翁說，經詢問附近鄰居，才知道林姓同袍已遷居苑裡多年。警方依林翁提供相關線索，運用警政系統多方交叉比對，果然查出苑裡鎮上有一名與林翁提供資料相吻合的對象，古程宇立刻撥電話聯繫，確認對方是否真的認識林姓老翁，對方聽到名字立刻想起確實是年輕時在高雄當兵的同梯，古還打趣確認「不是仇人吧？」

經警方迅速聯繫下，2名七十多歲的林姓老翁在分駐所內相見歡，久別重逢的場景，讓在場員警看了都感動。

求助尋人的林翁向警方表示，因已近耄耋之年，當見到陳年發黃相片，並激起老戰友敍舊之念，但因年代久遠有些資訊均已不復記憶，本不帶期望踏入苑裡分駐所請求警方協助碰碰運氣，感謝警方以極大耐心、親切態度且迅速達成他深藏53年的願望。

通霄警方指出，適逢農曆春節年前，為傳統家庭團聚、朋友互訪之時，警方將也加強協助失蹤人口返家團圓，期盼每個迷途思家之人，都能尋得返家之路。

75歲林姓老翁想念53年前的同袍弟兄，苗栗縣通霄分局苑裡分駐所獲報接下任務，經警政系統交叉比對迅速聯繫上林姓同袍，安排2人在分駐所見面，久別重逢令人感動。圖／警方提供
75歲林姓老翁想念53年前的同袍弟兄，苗栗縣通霄分局苑裡分駐所獲報接下任務，經警政系統交叉比對迅速聯繫上林姓同袍，安排2人在分駐所見面，久別重逢令人感動。圖／警方提供

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