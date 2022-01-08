曾為他解惑線上遊戲問題 暖警認出迷途男送他返家

台中吳姓男子日前走錯社區，遭警衛攔阻報案，警員到場詢問，吳男說話卻含糊不清，但警員看他越看越眼熟，才想到去年7月曾接過吳電話，到過他家解答線上遊戲問題，隨即將他帶回住處，平安返家。

台中市第三警分局4日晚間接獲社區管理員報案，表示有名男子並非社區住戶，卻要進入大樓內，感覺有異；合作所警員林偉智、王偉丞到場後，發現吳男(30歲)身上沒有任何證件，面對詢問也不發一語。

警方不停耐心詢問，他終於願意開口說話，但卻含糊不清；警員發現他身上帶有一串鑰匙，並串有一顆感應磁扣，研判他應該也居住在設有門禁的社區，才會將這裡誤認成自己家。

在談話過程中，王員看著吳的面容越看越面熟，突然想到，去年7月曾接過他的電話，並到他家解答線上遊戲問題，便隨即將吳載送回住處，一下車，保全人員便一眼認出他，興奮的說「他媽媽正在找他！」

吳母看見兒子平安回來，終於放下心中大石，她向警方表示，平時兒子生活不太能自理，平日出門需有人陪同，當晚原定要帶他出門，臨時返回家拿物品，將兒子留在1樓，不過數分鐘的時間，兒子竟消失了，她焦急的開車四處找，所幸被警方發現。