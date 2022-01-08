合歡山降薄雪路面結冰 車輛打滑受困花蓮警連夜救援

持續低溫加上水氣，合歡山昨晚8時起降下薄雪，部分路段結冰，台14甲線松雪樓至武嶺間的「水晶宮」路段因是陡坡，有車輛打滑受困，花蓮警方趕往救援協助排除。警方表示，台14甲昆陽至小風口路段目前限掛雪鏈通行，提醒遊客上山追雪務必注意路況。

花蓮新城警分局表示，海拔超過3000公尺的合歡山區昨天入夜後溫度急降，約在晚間8時降下雪季以來的第二波薄雪，夾雜冰霰，水晶宮陡坡路段數輛車受困。兼任大禹嶺雪鍊班教練的新城山地義警小隊長蘇祺昌獲知後，立即駕駛超大馬力貨車上山查看，也通知合歡派出所雪季勤務員警帶著裝備趕往救援。

救援人員趕到台14甲線29.8公里松雪樓時，發現已有許多送菜貨車及夜行遊客受困，由蘇祺昌協助車輛加掛雪鏈，再進入水晶宮路段協助受困車輛加裝雪鏈，並由警車負責前導，到昨天深夜11時全數排除。

新城警方表示，今、明兩天為假日，上山賞雪的人車勢必增多，今天已視降雪情況在台14甲線31.5公里的武嶺及37公里的小風口實施管制站，所有四輪車輛務必加掛雪鏈始可通過，機車、重機及乙類大客車禁止進入雪區，請民眾配合。