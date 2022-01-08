影／行車糾紛利刃傷人 演奏家手腕受傷縫合警追嫌中

36歲演奏家陳譽，周四晚上開車行經新北市三重區正義北路與長壽西街口，不慎與27歲鄭男駕駛汽車發生擦撞，雙方追至正義北路及六張街口，鄭男手持利刃下車理論，過程中動手劃傷陳男左手腕，緊急送醫縫合。由於鄭男逞凶隨即逃逸，目前警方已掌握鄭男身分，正積極追緝中。

據了解，36歲演奏家陳譽，主修小提琴、鋼琴，曾在基督書院管擔任弦樂團小提琴首席一職、GODSPELL音樂舞台劇鋼琴手、夢響管絃樂團擔任第二部小提琴首席、台灣古典音樂樂團(TCMS)首席，也曾擔任汪東城演出的戲劇「當我們宅一起」替身演奏。

2008年還受邀於元大集團董事長夫人唐可珊生日宴會開場節目表演及2016年3月與伍思凱的兒子Lenny共同在婚禮場一起演出，沒想到周四晚上一起行車糾紛，造成他手腕遭利刃劃傷縫合，恐因此影響往後演奏生命。

經查證，36歲演奏家陳譽，周四晚上9時許，獨自駕車行經三重區正義北路及長壽西街口，不慎與27歲鄭姓男子所駕駛汽車發生擦撞，雙方相互追逐至正義北路與六張街口，鄭男手持利刃下車與被害人陳男理論，過程中，鄭男動手攻擊陳男，造成陳男左手腕內側劃傷。